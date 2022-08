Rage Against The Machine cancelan su gira europea por lesión de Zach De la Rocha y no actuarán en España

Más información Calendario de festivales de música en España 2022

En noviembre de 2019 saltó la noticia que muchos fans estaban esperando, Rage Against the Machine se reuniría para tocar sus primeros conciertos juntos en nueve años en la primavera de 2020, incluidas dos apariciones en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley de ese año.

Pero llegó la pandemia, todo se paralizó y los conciertos del grupo, con Zach De la Rocha al frente, tuvieron que esperar dos años. Finalmente este 2022 el grupo se encuentra de gira por Estados Unidos cuando un accidente acaba de trastocar parte de sus planes.

Rage Against the Machine había tocado solo cuatro canciones en su show en el United Center de Chicago el lunes 8 de agosto cuando Zack de la Rocha se lesionó la pierna mientras cantaba 'Bullet In The Head'. Salió brevemente fuera del escenario con la ayuda de los miembros del equipo, pero finalmente terminó el espectáculo sentado en un monitor.

"No sé qué le acaba de pasar a mi pierna", dijo de la Rocha a la multitud. "Pero ¿saben qué? Vamos a seguir con esta mierda. Tocaremos para todos vosotros esta noche aunque tenga que arrastrarme por el escenario. Hemos venido muy lejos".

Después de este accidente el grupo dió dos de los cinco conciertos que tenian previstos en el Madison Square Garden de Nueva York, en los que Zach cantó sentado y parece que van a terminar tocándolos todos.

Pero desgraciadamente han sacado un comunicado en el que por causas médicas anuncian que se han visto obligados a cancelar su gira europea y no podrán actuar ni en el Andalucia BIG Festival ni en el Mad Cool Sunset 2022.

La banda californiana se ha visto en la obligación de cancelar su gira debido a un problema médico de importancia que impide la realización de sus directos y así lo han compartido en sus redes.

"Zach debe volver a casa para descansar y poder hacer rehabilitación. Los vuelos y el riguroso calendario en el Reino Unido y el resto de Europa son demasiado riesgo para que pueda tener una recuperación completa", explica el grupo en el comunicado.

Por su parte desde la organización del Andalucia Big Festival y el Mad Cool Sunset han emitido comunicados similares en los que lamentan el accidente, anuncian que ya están trabajando en encontrar una banda sustituta y que después abrirán el proceso de devolución para todas las personas que lo soliciten.