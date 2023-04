¿Taylor Swift y Joe Alwyn han roto? Los rumores de separación que han destrozado a sus fans

Taylor Swift ha tenido unos años muy tranquilos en lo que a su vida romántica se refiere. Su relación con el actor Joe Alwyn ha sido una de las más largas y menos mediáticas que ha tenido hasta el momento, y los fans de la cantante estaban felices de ver que ese aspecto tan convulso de su vida había conseguido calmarse. Ahora, la tranquilidad se ha convertido en inquietud cuando han empezado a circular rumores sobre la posible ruptura de Taylor Swift y Joe Alwyn, que muchos ya empezaron a sospechar al ver que el actor no se encontraba entre los espectadores de los últimos shows de la cantante.

Gracias a álbumes como 'Lover' o documentales como 'Miss Americana', los seguidores de Taylor Swift han podido conocer la magnífica conexión que tuvieron la cantante y Joe Alwyn durante sus primeros años como pareja. Ahora, el portal Entertainment Tonight ha revelado que su relación se habría enfriado mucho durante los últimos meses y que, aunque siguen siendo amigos, habrían preferido continuar sus caminos por separado.

Según la poca información que se tiene sobre la supuesta ruptura, parece que Taylor Swift no tendrá demasiada inspiración para crear hits al respecto: su separación no habría sido demasiado dramática, sino una decisión de mutuo acuerdo. Pero esta forma tan sana de terminar su relación de pareja no ha servido para consolar a los fans de la cantante, a los que les cuesta creer que una historia de amor capaz de inspirar un álbum como 'Lover' haya llegado a su fin.

Por ahora, ni Taylor Swift ni Joe Alwyn han confirmado estos rumores, pero la ausencia del actor en los conciertos de la estrella del pop es, para muchos, razón suficiente para dar por confirmada la ruptura o, como mínimo, el distanciamiento. ¡Sea cual sea el resultado de todo esto, esperemos que ambos puedan seguir sus caminos felices!