Por qué los Mentos reaccionan con la Cola Light: la explicación detrás de los vídeos virales

Para entender por qué los Mentos reaccionan con la Cola Light de una manera tan espectacular, primero hay que entender cómo funcionan las bebidas carbonatadas. Cuando compras una botella de refresco, esta no tiene sus características burbujas; es cuando la abres y se libera la presión (ese "tssss" tan satisfactorio) cuando el CO2 del interior de la botella empieza a dejar de formar parte de la disolución para convertirse en gas. El CO2 es estable mientras se mantiene a presión, pero en cuanto esa presión se altera sucede una sobresaturación que genera esas conocidas burbujas de los refrescos.

La reacción del Mentos con la Cola Light es esa misma sobresaturación, pero llevada al extremo. El plástico de la botella es muy liso, así que el CO2 asciende de forma muy lenta hasta la superficie. Si se añade un material de superficie rugosa dentro del refresco, el CO2 tendrá una forma mucho más fácil de llegar hasta arriba Sucede cuando añades cualquier material, no solo caramelos Mentos.

Pero, ¿y esa especie de volcán hecho de refresco? No es algo que ocurra con todos los materiales rugosos que añadas a la Cola Light, ¿verdad? Esa enorme explosión se debe a los componentes del caramelo y la Cola Light, en particular. Sus ingredientes son la mezcla perfecta para formar esa espuma gelatinosa que sale a borbotones de la botella. Si echases un caramelo Mentos en una botella de agua con gas, refresco de naranja o incluso cola normal, no sucedería una reacción tan llamativa. También se observan resultados distintos según el envase en el que esté el refresco: el volcán más grande se generará en las botellas de plástico de cuello muy estrecho; las botellas de cristal o las latas no tendrán una reacción tan notable.

Tras todas estas explicaciones sobre esta curiosa reacción físico-química, ¿te animas a experimentar? ¡Por si acaso, busca una zona segura en la que hacerlo, para no tener que limpiar el estropicio!