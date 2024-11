¿Ayuda el frío a que pilles un resfriado? Sí y no, y te explicamos por qué

¿Te resfrías mucho cuando llega la época de frío? No es raro que ocurra y por eso es recomendable ir siempre armado con paquetes de pañuelos en cada bolsillo de tu pantalón, chaqueta, bolso y mochila. Nunca se es suficientemente precavido en esta época y, aun así, el momento llega. Y mientras estás dentro de la cama, bien arropado y deseando que llegue una taza de caldo caliente que haga que tu alma crea que vivir merece la pena, llega una pregunta inevitable: ¿ayuda el frío a que pilles un resfriado? La respuesta es que sí, que no y que, bueno, depende. Lo explica en TikTok la Doctora Cal, tu Colega de Ciencia:

Si no estáis versados en la lengua de Shakespeare, tranquilidad, que os lo vamos contando por parte según ella misma narra. "¿Puedes pillar un resfriado por culpa del frío? No realmente, pero un poco. Los resfriados los causa un virus, así que no puedes enfermar a menos que pilles el virus". La causa-efecto queda clara: o virus o nada. Pero la cosa sigue. "La primera línea de defensa de tu cuerpo contra virus que se transmiten por el aire es una capa de células especializadas que están en tus conductos de aire superiores". Esas células son las que crean el moco y atrapan los patógenos que intentan entrar en tu cuerpo. También crean unos "cepillos" que ayudan a expulsar esos patógenos junto a la mucosa.

¿Cuál es el problema, entonces? "Estás células necesitan un ambiente cálido y húmedo para vivir, y tu cuerpo normalmente está así. Pero durante el invierno respiras aire frío y seco, lo que puede dañar esa capa de células". Si alguna vez has dormido en una habitación fría y seca, te has despertado con la garganta fastidiada y acabas enfermando, sabes de lo que habla. De ahí que sea aconsejable darse una ducha caliente o beber algo que ayude a que tu cuerpo recupere su temperatura habitual para luchar contra ello y evitar resfriarse. Básicamente recuperas ese entorno cálido y húmedo que necesita la capa protectora. Pero, si el virus entra mientras tus defensas están bajas, en ese momento es más fácil pillar un resfriado. Así que el frío no hace que pilles un resfriado, pero ayuda a que tus defensas no estén fuertes y hacen que seas susceptible a ello.