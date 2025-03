Cómo ganar dinero siendo influencer o creador de contenido

Especialízate

El sector de la creación de contenido está bastante saturado, pero todavía son muchas las marcas que no saben con qué influencer contar para sus campañas. Si un creador es muy mainstream, es difícil que una publicidad muy concreta tenga éxito; en cambio, contar con un creador que impacte a su nicho de interés es más interesante. Identifica áreas en las que puedas destacar como creadora o creador de contenido; por supuesto, tendrán que ser temáticas que te interesen y te inspiren.

Facilita el contacto

Muchos creadores de contenido no facilitan a las marcas que se les pueda contactar de manera profesional. “Colaboraciones por MD” no suena demasiado bien hoy en día, así que es mejor que crees un mail concreto para recibir ese tipo de ofertas, y que lo ancles a las bios de todos tus perfiles. ¡Y no te olvides de revisar a menudo ese correo, incluyendo el spam!

Empieza por abajo

Puede que las primeras ofertas de colaboración que te lleguen no merezcan la pena tu esfuerzo, pero un primer contacto con una empresa de renombre puede abrirte puertas más adelante, con esa misma empresa o con otras similares. En tu criterio está discernir entre aquellas marcas con las que te interesa colaborar en el futuro.

No digas sí a todo

Puede que te lleguen ofertas jugosas de marcas que no tienen ningún interés para tu público; evítalas. Aunque puedan servirte para ganar un dinero rápido, a largo plazo ahuyentarán a las marcas que realmente conectan contigo.