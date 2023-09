Cómo hacer amigos si eres una persona introvertida

La introversión en un rasgo de la personalidad difícil de definir: hay quienes llaman introvertidas a las personas que parecen tímidas o calladas, pero donde realmente hay que poner el foco es en la energía disponible para socializar. Las personas introvertidas se cansan cuando tienen que interactuar con cualquier persona, mientras que las extrovertidas se sienten más llenas de energía cuando están con sus amigos. Teniendo esto en cuenta, resulta más fácil comprender por qué las personas introvertidas tienen más dificultades para hacer amigos: intentarlo les supone un gran esfuerzo, y suelen terminar agotados después de cualquier quedada, por muy bien que lo hayan pasado.

Esta pérdida de energía es progresiva, y es por eso que muchas personas introvertidas parecen muy simpáticas al principio, pero algo más distantes según se pasa más tiempo con ellas: sus reservas de energía se están agotando. Aunque es importante que las personas extrovertidas sean empáticas con esta forma de ser (que, por desgracia, no se elige ni es demasiado controlable), es muy habitual que esta comprensión no exista. Por tanto, estos son algunos consejos para tener más éxito a la hora de hacer amigos si eres una persona introvertida.

La mejor forma de mejorar tu tasa de éxito en el terreno social es aprender a comunicar de antemano cuál es tu forma de ser: la mayoría de las veces, las personas no se alejan de ti por ser introvertido, sino que, debido a las consecuencias de tu introversión, piensan que no les interesas lo suficiente. Si expresas con claridad que tu falta de energía no se debe al aburrimiento, sino a tu naturaleza introvertida, es probable que se sientan más tranquilos si ven algo que no les encaja.

Por otro lado, diseñar planes que no provoquen una bajada adicional en tu energía será una forma muy eficaz de evitar momentos desagradables: evita, a ser posible, los sitios ruidosos, y trata de quedar con una sola persona, en vez de con un grupo, ya que te resultará mucho más fácil de gestionar.