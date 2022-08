¿Cómo hacer cosas pasadas de moda sin sentirse mal? Un debate en Twitter

Es fácil decir que uno debe ser fiel a sí mismo y a sus gustos, pero es difícil tener todos los días el valor de hacer lo que a uno le venga en gana sin preocuparse de lo que los demás puedan opinar. Aunque hay personas con una fantástica autoestima que son capaces de actuar como les plazca, son una minoría, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Un tuit viral reciente ha abierto la discusión sobre la necesidad de superar el miedo a hacer algo que nos guste, por mucho que esté pasado de moda.

El mayor problema está con las microtendencias, como la que menciona el tuit original. Ciertos peinados, prendas o incluso expresiones son tan específicas de un momento en concreto que seguir utilizándolas, cuando los demás las han abandonado, llama mucho la atención. Contra esto, existen tres posibles soluciones: la primera, vivir ajeno a las modas y llevar y hacer lo que se quiera; la segunda, seguir las modas a rajatabla e invertir una cantidad importante de tiempo y recursos en estar siempre a la última; y la tercera, apostar por todo aquello que sea atemporal y que no vaya a llamar la atención por haberse pasado de moda (con el riesgo de caer en el aburrimiento, por supuesto).

En realidad, no hay una solución mejor que la otra, ya que todo depende de la personalidad de cada cual. Aunque ser uno mismo sea siempre positivo, hay quienes no se sienten mentalmente preparados para expresar al mundo todo lo que tienen dentro, y es normal que cada cual lleve su ritmo. Acusar a las personas que siguen las modas de no tener personalidad es totalmente insensible y contraproducente, y no hay nada peor que las personas que se creen superiores a otras por ser diferentes y no seguir las modas. ¡Cada cual sabrá lo que mejor se adapta a su estado mental actual!