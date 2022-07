Cómo pedir la beca del Gobierno de 100 euros para el próximo curso 2022-23

La situación económica de cada persona y de su familia puede ser de lo más diversa, y para muchos es vital recibir algún tipo de ayuda para poder seguir estudiando, ya que su entorno no le puede proporcionar el apoyo necesario para continuar con los estudios que desea realizar. Una gran cantidad de jóvenes se han alegrado al conocer la noticia de que el Gobierno de España dará una ayuda extra de 100 euros mensuales durante los primeros meses del próximo curso a todos los estudiantes que hayan recibido una beca (este año, más de un millón). Muchos se han preguntado cómo pedir esta deseada ayuda, pero lo cierto es que será añadida de forma automática a todas aquellas personas a las que ya se les haya concedido alguna beca pública estatal.

Dentro de las personas que recibirán esta ayuda están incluidas las que cursen todo tipo de estudios superiores: Bachillerato, Formación Profesional y Universidad. Si estás estudiando alguna de estas opciones y te ha sido concedida una beca pública en la convocatoria de este año, los 100 euros se sumarán a la retribución que recibirás. Si no te presentaste a esta convocatoria de becas o no te ha sido concedida ninguna, entonces esta ayuda no podrá serte concedida.

También es importante destacar que esta ayuda extra de 100 euros mensuales no se extenderá todo el curso, sino que solo se recibirá durante cuatro meses: desde septiembre, cuando empieza el curso académico, hasta diciembre. Según cómo avancen las negociaciones del Presupuesto General del Estado, esta ayuda podría prolongarse hasta junio de 2023, pero por ahora no puede ser incluida, ya que está calculada en base al presupuesto que se destinará a educación este año, al que se han añadido 400 millones de euros extra (2.534 millones en total, solo para las becas).