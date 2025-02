¿Te estás conformando con tu pareja? Cómo saber si es la persona adecuada

Vivimos en una época en la que prácticamente nada es para siempre. Hemos pasado de una sociedad con trabajos para toda la vida e hipotecas de larga duración a una vida laboral inestable y con casa en alquiler. Las relaciones de pareja se han visto también afectadas por esta nueva manera de entender las cosas: las redes sociales facilitan conocer a gente nueva cada día, y parece que siempre tenemos a mano a una persona atractiva con la que quedar. Así, hay quienes han entrado en un ciclo de inconformismo crónico con sus romances, y no acaban de asentarse con una persona en concreto. Hoy te explicamos qué es lo que debes tener en cuenta para descubrir si tu pareja es la definitiva, o si debes aspirar a algo diferente.

Proyectando a futuro

Dejando de lado la fase del enamoramiento, que evidentemente tiene que estar ahí al principio, cuando se trata de tener una relación a largo plazo hay que pensar más allá. Cuando imaginas tu futuro, ¿esa persona está a tu lado? ¿Vuestras aspiraciones en la vida son, por ahora, compatibles?

El paso a paso juntos

Otro aspecto muy importante a la hora de decidir si tu pareja es la persona adecuada para ti es que exista la posibilidad de que tengáis un paso a paso emocionante juntos. Ya sea porque tenéis aficiones u objetivos en común, porque quieres viajar y aprender cosas nuevas junto a tu pareja o porque quieres ser testigo de la increíble persona en la que se va a convertir: siempre debe haber algo que convierta vuestra relación en algo que evoluciona junto a vosotros, no puede quedarse estancada.

Marca la diferencia

Cuando piensas en el resto de parejas o proyectos de parejas que has tenido en el pasado, ¿qué es lo que hace que esta persona sea diferente? ¿Falta algo importante, o solo falla en pequeños detalles sin importancia? Haz retrospectiva y reflexiona sobre si esta persona es la mejor que te ha acompañado hasta el momento.

¿Y si no es tu estilo?

Puede que, a pesar de que esa persona sea todo lo que necesitas, tú sigas sin sentirte capaz de estar con ella a largo plazo. Tal vez se deba a que no estás en el momento de tener una pareja, o incluso que tener pareja seria para toda la vida no sea algo que encaje contigo. ¡No siempre es culpa de los demás que las cosas no vayan bien, a veces el problema está en ti!