Qué hacer si tu nueva pareja te recuerda a tu ex

Empezar una nueva relación de pareja es una experiencia emocionante, pero también llena de intrigas y dudas. Las personas son cada vez más responsables en el aspecto afectivo, y no quieren hacer daño a sus parejas ni alargar relaciones que saben que no tendrán futuro. Por eso, muchas veces se habla de detección de red flags que nos ayuden a darnos cuenta de cuándo no seremos compatibles con esa persona con la que estamos saliendo. Hoy hablamos de una de las menos discutidas: que tu nueva pareja te recuerde a tu ex.

Qué se pasa por tu cabecita

¿En qué momento te has dado cuenta de que esta nueva pareja, o posible nueva pareja, te recuerda a tu ex? ¿Es un detalle concreto lo que te ha recordado a esa persona de tu pasado, o es una sensación más general? ¿Eres tú quien se ha dado cuenta o son tus amigos los que te dicen que les recuerda a tu ex? Analiza bien la situación y aclara qué es lo que sientes y por qué lo sientes, no vaya a ser que tomes decisiones precipitadas dejándote influir por opiniones ajenas.

¿Es cosa suya o tuya?

¿Es esa persona la que se parece a tu ex o eres tú quien tiene la fijación de encontrar esas similitudes? Si hay comportamientos habituales que te recuerdan a alguna de tus exparejas, entonces es probable que todavía no hayas olvidado del todo a esa persona de la que tanto te acuerdas cuando estás con tu nueva pareja. Un especialista en psicología será la mejor opción para trabajar en ello, y que todos esos recuerdos no estropeen tus nuevas relaciones; porque, si te ha pasado con esta persona, ocurrirá también con la siguiente, ya que siempre habrá algo que te recuerde a tu ex.

Para bien o para mal

¿Esas cosas que te recuerdan a tu ex son buenas o malas? ¿Esta persona esta agitando pequeños traumas no resueltos? Si los aspectos en los que se asemeja a tu expareja son rasgos tóxicos, entonces probablemente tu instinto te esté empujando a alejarte de esa persona. Vigila por dónde pisas.