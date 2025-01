Qué hacer si no te gusta practicar sexo oral

El sexo oral es, para muchos, un paso imprescindible en cualquier relación sexual que se precie. Hay quienes sienten una verdadera pasión por esta disciplina, y se esfuerzan con ahínco en perfeccionar sus técnicas para impresionar a las personas con las que tienen este tipo de encuentros. Pero, por supuesto, también está el otro lado del espectro, en el que están todas aquellas personas que no quieren oír ni hablar del sexo oral. Hoy dedicamos este artículo a todas ellas, para ofrecer consejos que les ayuden a navegar su situación.

Basta de sacrificarse

Lo primero que toca procesar es que el sexo solo es sexo si hay consentimiento y placer; si hay algo que no disfrutes, tienes todo el derecho del mundo a expresarlo a tu pareja sexual, y esa otra persona tiene que aceptarlo, si quiere tener sexo contigo. Hay quienes deciden hacer cosas que les disgustan por miedo a la reacción que tendrá su pareja si se niegan a hacerlas, y eso no puede ser.

Para recibir, hay que dar

Eso sí, hay que dejar algo claro: para recibir, hay que dar. No tienes derecho a exigir que una persona te practique sexo oral si tú no estás dispuesta/o a ofrecer lo mismo a cambio. ¿Que tu pareja no quiere que le practiques sexo oral o le da igual que no lo hagas? Perfecto, pero quien no hace, no tiene derecho a exigir.

Charla transparente

En este asunto, como en todos los que afectan a las relaciones de pareja, la comunicación es lo más importante. Exprésate con claridad y no des tu brazo a torcer por mucho que intenten convencerte; si algo no te gusta, no te gusta, y punto. Eso sí, hay que distinguir entre aquello que no te gusta y aquello que te da miedo: si tu problema es que temes no saber dar placer a tu pareja con el sexo oral, entonces debes enfrentarte a ese temor y practicar poco a poco. ¡No dejes que tus miedos te impidan disfrutar!

Si no hay acuerdo, decide

Si comunicas tu aprensión al sexo oral y tu pareja expresa que le resulta imprescindible, entonces hay que tomar una decisión: o alguien se sacrifica (lo cual llevará, normalmente, a un fracaso de la relación, sobre todo a muy largo plazo), o ponéis fin a vuestra historia juntos.