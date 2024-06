"No me gusta lo que estudio": cómo gestionar una elección equivocada en tu carrera

Papel y boli

Tal vez sea solo una crisis temporal y acabes reenamorándote de la elección que tomaste al decidir tus estudios. Escribe todos aquellos aspectos que te convencen de lo que estás estudiando, y también todos aquellos que no. No te centres solamente en lo que estás sintiendo ahora, sino también en las circunstancias que probablemente te esperarán en el futuro. Haz balance y piensa en los riesgos y ventajas de una decisión u otra.

Charlas de confianza

Será difícil tomar una decisión en solitario. Habla con personas que sepas que se van a expresar de forma sincera contigo: tus padres querrán que sigas estudiando lo mismo, y tus amigos te dirán que estudies lo que te guste, sin miedo al futuro. Ese tipo de opiniones parciales no sirven. Si no conoces a nadie con el que hablar de esto, puedes recurrir a un orientador profesional o a alguien de tu centro educativo que te pueda aconsejar.

Conoce a los profesionales

Busca la manera de estar en contacto con aquellos profesionales del sector en el que acabarás si continúas estudiando eso que estás haciendo ahora. Escucha cuáles han sido sus vivencias, y decide si son algo que encaja contigo o no. Será mejor que no te limites a una sola persona; si puedes hablar con 3-5 profesionales de áreas diferentes, mucho mejor.

Investiga alternativas

Echa un vistazo a las otras posibilidades que te atraen. Si vas a dejar tus estudios actuales, no puedes pasar a no hacer nada, tienes que tener algo que hacer que te permita formarte para encajar en algún sector profesional. No hay prisa, pero tampoco puede haber pausa.

Diseña un plan

Si decides seguir estudiando eso que no te convence demasiado, trata de encontrar maneras de hacer que la etapa estudiantil sea más llevadera, con cursos complementarios o formaciones online que te interesen. También puedes aprovechar para desarrollar otras competencias, como la ofimática o los idiomas. Si, en cambio, has decidido estudiar algo diferente, piensa bien en cómo puedes hacer esa transición de unos estudios a otros de manera efectiva.