La hipoteca, explicada a las personas jóvenes: el genial hilo de Pobre Millennial que necesitas leer

Pedir una hipoteca es algo que la mayoría de las personas jóvenes ven todavía muy lejos. Las condiciones para acceder a ella no son compatibles con la capacidad de ahorro que permite la situación económica actual, pero eso no significa que no se deba aprender al respecto de cuándo es un buen momento para plantearse entrar en un "préstamo" como este. El tuitero Pobre Millennial acaba de hacerse viral gracias a sus explicaciones simplificadas sobre qué es una hipoteca, qué tipos existen y cuándo es el momento adecuado para pedirla.

Este hilo ha llegado como consecuencia de la subida del Euribor que se ha producido durante los últimos meses. Muchas personas han tenido que pagar una cuota bastante más alta de lo que estaban acostumbradas, y hay quienes se han quejado por ello. Todas estas personas decidieron, en su momento, pedir una hipoteca de tipo variable, y durante mucho tiempo han pagado unos intereses menores que los que pidieron una de tipo fijo. Ahora, en cambio, la estabilidad de muchos de ellos se ha puesto en riesgo porque no saben cuánto tendrán que pagar de hipoteca al mes siguiente.

Pobre Millennial se ha puesto a sí mismo como ejemplo y ha explicado que, en su opinión, siempre es mejor pedir una hipoteca de tipo fijo, si se quiere tener la seguridad de cuánto se deberá pagar cada mes durante los años que se hayan establecido para amortizar la hipoteca. También ha señalado que una persona joven que esté planteándose acceder a una, deberá hacerlo siempre y cuando el pago mensual de la hipoteca y los gastos que le produce la casa no superen el 30% de sus ingresos mensuales.

Son muchos los que han agradecido estas explicaciones al respecto de un concepto que rara vez se enseña a las personas más jóvenes, pero que forma parte de la vida de la gran mayoría de familias. ¡Será interesante seguir a Pobre Millennial para estar al día!