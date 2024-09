Horóscopo para el inicio de la universidad: ¿qué debes tener en cuenta para pasar el curso sin problemas?

Aries

Tu problema este año, si no te andas con ojo, será el de siempre: la parte divertida de la uni te distraerá de lo que realmente has venido a hacer, que es a graduarte. Resérvate unos horarios rígidos para estudiar y hacer los trabajos, ¡y no faltes a clase para degustar los pintxos de la cafetería!

Tauro

Querido/a Tauro: hacer colegas en la uni es tan importante como cumplir con los requisitos académicos. Son personas con las que probablemente volverás a cruzarte en tu entorno profesional, y está bien que creéis recuerdos juntos. ¡Y, sobre todo, no dejes que tu temperamento se imponga en los trabajos en grupo!

Géminis

Este año será de gran importancia que establezcas un orden claro de prioridades. Puede que durante el camino surjan oportunidades atractivas que te distraigan de tus objetivos, así que céntrate en aquello que es más importante.

Cáncer

Sabes de sobra que tienes talento y capacidades para lo que estás estudiando, así que no dejes que los demás impongan su opinión sobre la tuya. Haz preguntas, cuestiona a tus profesores y compañeros, exprésate con asertividad y todo irá bien.

Leo

Tal vez sea el momento de aprovechar tus capacidades de liderazgo para obtener algo de provecho: preséntate a delegado/a de la clase o prepara mejor de lo habitual tus presentaciones. ¡Es una lástima que no aproveches tus capacidades para impresionar a tus profes y compañeros!

Virgo

En general, lo mejor que puedes hacer este año es abrirte a disfrutar más de la experiencia universitaria. Aunque las clases son lo primero, hay un montón de oportunidades que solo vas a tener durante estos años de tu vida, ¡así que aprovéchalas a tope!

Libra

Este curso es un buen momento para aprender que no siempre se puede contentar a todo el mundo, y que va a haber personas que te van a evaluar de forma injusta siempre, sin importar en qué momento de tu vida estés. ¡Hay que saber lidiar con esa frustración para no acabar lleno de furia!

Escorpio

El pasotismo puede acabar pasándote mucha factura. Es el momento perfecto para comprarte una agendita y llevar la cuenta de todo lo que has hecho y lo que te queda por hacer. No querrás acabar siendo esa personita despistada a la que nadie quiere en su grupo de trabajo, ¿verdad?

Sagitario

Los picos de actividad te han salvado hasta ahora, pero es probable que tarde o temprano te acabes llevando un gran golpe (si es que no te ha ocurrido ya). Intenta forjar un ritmo de trabajo más constante, para que no te pille el toro en ningún momento del curso.

Capricornio

Has demostrado con creces que sabes gestionar tu vida de la forma adecuada, aunque a veces tu vocecilla interior te diga que eres un desastre. Este curso es buen momento para meter en tu agenda algunos momentos de relax y vida social, ¡te los mereces!

Acuario

Has tenido 27 crisis existenciales, pero aun así estás en la uni. Por algo será, ¿no crees? Confía en tus decisiones y no dejes que la vorágine que se forma a veces en tu mente nuble tu visión.

Piscis

Tu experiencia en la uni será mucho mejor si te la tomas como una oportunidad para tener un poquito más de seguridad en ti mismo/a. Vas a poder cambiar muchas cosas a mejor, aunque sea en tu pequeño rinconcito del mundo, ¡así que ánimo con ello!