Pagar para que te hagan el TFG o TFM: una práctica arriesgada que podría anular tu título universitario

El TFG o el TFM (Trabajo de Fin de Grado o Trabajo de Fin de Máster) son, teóricamente, el momento clímax de una formación universitaria. En él debe quedar reflejado todo lo que el alumno ha aprendido a lo largo de su formación, y su calificación puede ser, en algunos casos, una puerta al mercado laboral bastante importante. Por las circunstancias que sean, hay quienes no llegan a tiempo para presentar un TFG o TFM digno de ser aprobado, y son cada vez más los que recurren a otras personas para que colaboren en su redacción. Aunque siempre ha habido un "mercado negro" para este tipo de triquiñuelas, son muchos los que se han sorprendido al descubrir en este vídeo viral de TikTok que hay plataformas legales y profesionalizadas en las que se puede solicitar que redacten tu TFG o TFM.

Hay quienes apuntan a que son los mismos profesores los que se ofrecen a redactar este tipo de trabajos a cambio de un dinero extra, a pesar de que, cuando forman parte de un tribunal de TFG o TFM, están obligados a suspender al alumno si se observa que el trabajo que ha presentado no es de su autoría. Dado que está escrito por una persona real y experta en el tema, y no por una IA cualquiera, resulta muy difícil detectar cuándo alguien no ha escrito su trabajo, pero ha habido casos en los que se han retirado titulaciones a las personas que habían contratado este tipo de servicios, después de que se comprobase que no habían sido los autores de su TFG o TFM.

Al fin y al cabo, estos trabajos forman parte de los créditos universitarios necesarios para obtener una titulación, así que es lógico que su falsificación, copia o co-autoría supongan el suspenso inmediato del alumno. Pero, por encima de todo esto, lo que más debate ha generado es la disposición de muchas personas a conseguir su título sin demostrar sus capacidades ni esforzarse en hacer un trabajo propio, aunque obtengan un resultado mediocre con él.