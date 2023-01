Por qué no deberías seguir en redes sociales a tu pareja

Las relaciones de pareja se han complicado mucho desde que se ha popularizado el uso de las redes sociales, sobre todo para las personas que tienen tendencia a sentir celos. Si antes la competencia era solo la que residía en el vecindario, ahora hay quien tiene que comprobar hasta el más mínimo rinconcito de Internet para asegurarse de que su pareja no la está traicionando. Los malentendidos (y no tan malentendidos) por estas cuestiones de social media han provocado infinidad de rupturas durante los últimos años, pero un tuit viral reciente ha revelado que puede que sea mejor idea no seguir siquiera en redes a tu pareja.

La forma de comportarse de esta pareja ha sido muy cuestionada por la mayoría de los que se han cruzado con ella. Aunque no cabe duda de que tener confianza con tu pareja es lo mejor para mantener una relación sana, también resulta raro no seguir en absoluto las redes sociales de una de las personas que es más cercana a ti.

Si no sientes ningún interés por lo que tu pareja publique en redes y no ves ninguna razón para que esté entre las personas a las que sigues, entonces está genial que no la tengas entre tus follows. En cambio, si lo que ocurre es que prefieres no mirar porque sabes que empezarás a sospechar de cada pequeña cosa que haga, puede que debas mirar un poco en tu interior, y no solo cortar por lo sano.

Lo cierto es que tu pareja, si quiere hacerlo, te pondrá los cuernos al margen de las muchísimas comprobaciones que hagas o dejes de hacer. Sabrás que has encontrado a la persona adecuada cuando no sientas siquiera la tentación de comprobar lo que hace en redes, y eso será lo mejor que le pueda ocurrir a tu salud mental. ¡Si tiene que ocurrir, que ocurra, pero que al menos no te quite el sueño!