Por qué la Generación Z no sube fotos a Instagram

Si hay algo a lo que la gente joven tiene absoluto pavor es a parecerse en algo a las generaciones que la precedieron. Para los Millennials, esta tarea ha sido especialmente fácil, ya que han sido la primera generación que ha crecido con Internet y es la que ha ayudado a que el mundo digital sea tal y como lo conocemos. Quienes tienen un reto ahora para diferenciarse son los miembros de la Generación Z, que no quieren ocupar ese espacio que nació para los Millennials de la misma forma en la que lo hicieron sus antecesores. De ahí el rechazo de la Gen-Z a escribir con la mayúscula inicial, utilizar los emojis o publicar contenidos típicos de Millennials. Por lo visto, entre esas publicaciones se encuentran las fotos de Instagram.

Lo cierto es que los más jóvenes hacen un uso mucho más informal de las redes, y prefieren publicar contenidos efímeros que no requieran demasiado esfuerzo. Más allá de los grandes influencers, la mayoría no se preocupan por el aesthetic de su Feed de Instagram, y publican Stories inconexos, movidos y que reflejan cualquier tontería sin importancia. Las emisiones en directo o los contenidos que hacen reír son mucho más frecuentes que los posts de postureo.

Por supuesto, no todos los miembros de la Gen-Z actúan igual (que todos pertenezcan a la misma generación no significa que sean clones los unos de los otros), pero es evidente que los más jóvenes no se preocupan tanto como los Millennials por tener unos perfiles llenos de selfies, fotos con amigos e imágenes de las vacaciones. ¡Y sobra decir que tienen un dominio de TikTok muy superior al de sus mayores! Habrá que esperar un poco más para ver cómo esta generación transforma la manera en la que entendemos las redes sociales.