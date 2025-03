Qué hacer si tu pareja tiene mucha menos experiencia sexual que tú

Cero juicios

Lo primero y lo más importante es que no utilices esta diferencia en experiencia sexual como algo que recriminar o con lo que mofarte de tu pareja. Cada persona va a su ritmo y lo importante es que tu pareja tenga ganas de tener sexo contigo y mejorar en sus habilidades.

Charla transparente

Si queréis que las cosas vayan bien entre vosotros y estéis satisfechos en el aspecto sexual, es indispensable que habléis de forma transparente a este respecto. Expresa las necesidades que tengas poco a poco, para que esa persona pueda ir asimilándolas, y anima a tu pareja a que comente las dudas o inseguridades que le surjan por el camino.

Demostración práctica

La mejor forma de que una pareja sin experiencia sexual aprenda es guiándola durante la propia práctica. No tengas miedo a mover sus manos por tu cuerpo o a dar indicaciones en ese mismo momento de lo que quieres que haga, ya que es la mejor forma de que se acostumbre a lo que te gusta.

Paciencia

Esta persona aprenderá rápido si la guías de la forma adecuada, pero es probable que se le olviden ciertos detalles, o que de vez en cuando cometa algunas torpezas. Sé benevolente, si es que realmente quieres que las cosas funcionen entre vosotros. ¡Y no olvides que solo porque no tenga mucha experiencia, no significa que no haya cosas que le gusten! Escucha sus preferencias y trata de complacer también a esa persona, para que se sienta apreciada. ¡Aquí todos tenemos algo que aprender!