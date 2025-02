Qué hacer si no te satisface el sexo con tu pareja

Define el problema

Es probable que ahora mismo estés sintiendo muchas cosas distintas. Sabes que hay cosas que no van bien, pero todavía no tienes claro qué es ni por qué. Tienes que hacer un ejercicio de reflexión y definir bien cuál es el problema al que os estáis enfrentando cómo pareja, y cuáles son los aspectos en los que no sientes la satisfacción que deberías.

Referentes pasados

Para hacer ese ejercicio de reflexión, lo mejor que puedes hacer es fijarte en referentes pasados. ¿De todas las personas con las que has tenido sexo, cuál fue la que te generó mayor satisfacción? ¿Qué es lo que hacía esa persona para que tú sintieras eso? Apúntalo, ya que te será de gran ayuda para cuando tengas que comunicarte con tu pareja.

Charla calmada

Es un tema difícil y sensible, pero el primer paso es que hables de forma calmada con tu pareja al respecto de este asunto. Permítele expresarse y explica qué es lo que te gustaría que cambiase para mejorar la calidad del sexo que tenéis en pareja. Puede que al principio cueste, pero naturalizar ese tipo de conversaciones os ayudará mucho a largo plazo.

Ayuda profesional

Si esa comunicación se os atasca, tal vez os venga bien contar con el apoyo de un experto en sexología para que las cosas fluyan entre vosotros. Podréis expresaros por separado y después tener sesiones en común, en las que se os dé una guía clara con la que mejorar vuestra situación.

Paso a paso

Recurráis o no a la ayuda profesional, este problema no se solucionará de la noche a la mañana. Tendrás que tener paciencia e insistir en algunos aspectos que puede que a tu pareja se le olviden con el paso del tiempo. Eso sí: si notas que la otra persona no está poniendo ningún esfuerzo porque las cosas mejoren entre vosotros, entonces tal vez sea el momento de replantearse si realmente estáis bien juntos.