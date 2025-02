Qué hacer si te sientes desplazado en tu grupo de amigos

¿Paranoias?

Antes de nada, es importante que distingas entre tus sensaciones y la realidad: si de repente te ha entrado la paranoia de que tus amigos te están desplazando y no sabes muy bien por qué tienes esa sensación, entonces no es el momento de actuar. No debes poner en riesgo tus amistades solo por una sensación: recaba pruebas.

Reflexión sosegada

Si empiezas a tener evidencias de que tus amigos te están desplazando, o que quizás te estás quedando atrás, piensa las cosas con calma antes de intervenir. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Hay alguna persona del grupo en concreto que haya influido en lo que está sucediendo?

Pide opinión ajena

La primera persona con la que hables de este problema no debe ser alguien de ese grupo de amigos, sino alguien totalmente ajeno a la situación. Puede ser un amigo de un grupo diferente, un familiar… Pídele su opinión objetiva, y asegúrate de que no te está diciendo lo que quieres oír.

Charla con quien más confías

Seguro que en ese grupo de amigos del que sientes que te estás alejando hay una persona en concreto con la que tienes una relación más cercana. Acércate a ella y coméntale la situación, para que pueda darte sus impresiones y ayudarte a explicar lo que sientes a todos los demás miembros del grupo de amigos.

Exprésate ante todos y en persona

Evita la comunicación digital, porque solo generará malentendidos. Este es un tema sensible y tienen que quedar claras tus buenas intenciones, así que exprésate en persona y con sinceridad, y prepárate para escuchar cualquier cosa, tanto buena como mala. Tal vez esto ayude a que os sintáis de nuevo más unidos, pero también puede revelar verdades hirientes. Sea como sea, no te mereces estar por mucho tiempo en este suspense, así que intervén cuanto antes.