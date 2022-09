¿Qué es el 'pocketing' y cómo identificarlo? Una actitud entre parejas que siempre ha existido

Hay un momento mágico en el que dos personas se conocen, se atraen y comienzan a quedar. Un día de paseo, otro al cine, a cenar… Parece que la relación avanza y, de repente, comienzas a ver varias 'red flags' y algún que otro comportamiento que te hace decir: "Gracioso, pero no gracioso de risa, sino gracioso de raro".

Hay actitudes que han ocurrido durante toda la vida y a las que no hemos sido capaces de poner nombre; al menos, hasta ahora. Hace unos días se empezó a hablar del 'pocketing', que consiste en ocultar a tu pareja, o al menos tu relación con ella, a los demás.

No hablamos de los inicios, quizá los primeros meses, en los que aún estás conociendo a la otra persona y descubriendo si quieres o no seguir adelante. En esos momentos prima la intimidad de la pareja y el saber más el uno del otro que el hecho de que el entorno sepa que existe esa relación. Pero cuando pasa cierto tiempo, resulta extraño que tu pareja no quiera que conozcas a su familia o sus amigos.

Por ejemplo, hay comportamientos, como el hecho presentarte como "un amigx", o directamente no presentarte a su círculo más íntimo. Y ya de subir una foto a redes sociales, ni hablamos. Aquí hay un debate interesante: ¿hay que subir fotos con todo el mundo? ¿Tenemos derecho a publicar o no fotos con quien queramos?

Si has identificado estos puntos y no sabes cuál es la raíz del problema, lo importante es que hables con la otra persona de cómo te sientes. Uno de los cimientos más importantes en una relación es la comunicación, así que no tengas miedo a preguntar los motivos de la conducta de tu pareja. Si no te presenta a su entorno, puede ser porque sufre presiones, tiene una ruptura reciente o que no quiere comprometerse.

Estas actitudes suponen que el otro miembro de la pareja se sienta inseguro y se culpe, cargando a sus espaldas el problema de la relación. ¡No! Una relación es bidireccional, y la comunicación y la honestidad son muy importantes. Así que, ya sabes: si ves estos comportamientos, háblalo con tu pareja, para tu tranquilidad.