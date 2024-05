Qué significa soñar que te persiguen

Si estás leyendo este texto es, probablemente, porque últimamente has tenido uno o varios sueños en los que te perseguían, y sientes curiosidad por conocer cuál es el significado de este tipo de sueños. Soñar que te persiguen es una pesadilla de lo más habitual, y está muy relacionada con ciertos malestares que pueden estar afectándote más de lo que creerías. Te explicamos de dónde vienen todos esos sueños que estás teniendo, en los que te persiguen sin parar.

Un punto muy importante a analizar al respecto de tu sueño es quién te persigue en él: ¿son personas desconocidas, entes invisibles, gente de tu entorno…? Si se trata de una o varias personas muy específicas, es probable que tu relación con ellas esté en un punto de gran tensión: no quieres relacionarte con ellas, pero no te queda más remedio que hacerlo. Si este es tu caso, debes trabajar en replantear la relación que tienes con esas personas, de forma que no suponga una obligación o un sacrificio para ti estar con ellas.

En cambio, si quien te persigue es un desconocido o un ente al que no puedes ver, pero que sabes que está viniendo a por ti, debes mirar más hacia tu interior que hacia las circunstancias que te rodean. Puede que estés pasando por un momento de tu vida de gran estrés, o incluso que estés sintiendo el síndrome del impostor en tu trabajo o en tus estudios. Debes tratarte mejor y trabajar en tu autoestima, ya que estas maneras de pensar solo sirven para hacerte sentir mal y afectan gravemente a tu salud mental. Intenta hacer más ejercicios de relajación y pon un esfuerzo en organizar bien tu agenda para asegurarte de que no tendrás que estar con más agobio de lo normal en ciertas épocas concretas. Así, es probable que este tipo de sueños en los que alguien te persigue desaparezcan pronto.