Qué significa soñar que te ahogas en el agua o que no puedes respirar

Es probable que en más de una ocasión hayas pasado por el mal trago de soñar que te ahogas en el agua o que no puedes respirar. Los sueños tienen la capacidad de hacernos sentir las cosas casi con la misma intensidad que la realidad, y vivir un momento así durante nuestras horas de descanso no es algo por lo que nadie quiera pasar. Si has soñado que te ahogabas recientemente, o incluso lo sueñas con relativa asiduidad, es muy probable que tu cerebro esté intentando mandarte una señal para que cambies tu comportamiento.

En general, pasar por una época en la que se tienen muchas pesadillas es un claro indicador de que se está en una etapa de trauma o de estrés muy elevado. Soñar que no puedes respirar es una consecuencia muy habitual de las personas que están sometidas a una presión constante, y esta perturbación de su descanso no hace más que agravar su situación.

Lo mejor que puedes hacer si has soñado que te ahogas o que te faltaba el aire es frenar y reflexionar sobre tu ritmo de vida actual. Puede que pienses que no hay ninguna carga de la que puedas librarte para mejorar tu situación, pero si ha llegado un punto en el que tienes pesadillas recurrentes, es posible que tu cerebro esté mandándote una alerta de que algo no va bien, y de que tu salud mental no aguantará todo lo que le eches. Siempre hay una forma de hacer las cosas sin acabar con la mente trastocada, y cuidar de tu salud siempre debe ser tu máxima prioridad.

Hacer ejercicios de relajación antes de irte a dormir, por muy cliché que te resulten, son la mejor manera de que las pesadillas paren y de que la calidad de tu sueño sea mucho mayor. Si, además de tener estrés constante, no descansas, tu salud se dañará aún más. En el caso de que tu situación no mejorase, recurre a un especialista en salud mental para que pueda identificar tu problema y que consigas recuperar tu descanso y tu vida anterior.