La técnica del limón para superar un ghosting: una guía definitiva

Pocas cosas dan tanta rabia en el terreno romántico como que te hagan un ghosting. Por probabilidad, es casi seguro que una persona que decida tener citas y conocer a gente nueva lo sufra en alguna ocasión, y hay quienes no saben gestionar ese golpe de la forma adecuada, sobre todo cuando les ocurre por primera vez. Como un buen consejo nunca está de sobra, la tiktoker María Riballo ha querido compartir su truco definitivo para superar un ghosting: la técnica del limón. La forma en la que ha explicado lo que deberías hacer cuando te ghostean ha impactado tanto que su vídeo se ha hecho viral.

Lo cierto es que no es la primera ni la última vez que María Riballo se hace viral por uno de sus vídeos de asesoramiento romántico: en los últimos meses ha acumulado infinidad de vídeos con millones de views en TikTok, gracias a su divertida manera de aconsejar a quienes sufren por amor o tienen problemas de autoestima. Sus argumentos son de esos que consiguen levantar el ánimo a cualquiera, y ya hay quienes se han animado a seguirla solo para tener su pequeña dosis de terapia on-line gratuita.

En esta ocasión, lo que explica María Riballo es que, cuando alguien te hace ghosting, lo mejor es convertirse en un limón (o en cualquier otra fruta, si no te va lo ácido). Eso significa que no debes reaccionar de ninguna manera a todo lo que ocurra en torno a esa persona que te ha ghosteado: no le vuelves a hablar, no miras sus redes sociales, no respondes cuando un tiempo después le da por hablarte de nuevo… Básicamente, borras a esa persona de tu vida. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero ver los vídeos de esta tiktoker de forma habitual es una buena forma de tener de vez en cuando pequeños recordatorios que nos disuadan de cometer errores en el terreno romántico. ¡Sus constantes cifras de impresión demuestran lo bien que se le da aconsejar a los demás!