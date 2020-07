Shawn Mendes y Camila Cabello de lo más hot con su nuevo tema 'Señorita'

Los cantantes Shawn Mendes y Camila Cabello han vuelto a trabajar juntos y acaban de lanzar un tema de lo más hot para este verano 'Señorita' que aunque la canción tenga título español es la única palabra en castellano que se escucha en toda la canción.

Aunque no es la primera vez Shawn Mendes y Camila Cabello colaboran juntos, ya lo hicierone n 2015 con el tema 'I know what you did last summer' su escenas de amor juntos son de lo más horny y por eso muchos han empezado a especular que entre ellos hay algo más que una simple amistad.

En el MV de la canción cuesta la historia de una camarera y un chico que se enamoran a primera vista y viven un amor de lo más apasionado. Aquí puedes ver el videoclip y escuchar lo nuevo de Shawn Mendes y Camila Cabello.