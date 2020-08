Carné de conducir: trucos para aprobar el teórico a la primera

Por fin llega ese temido y a la vez tan esperado momento. Esa oportunidad para poder circular libremente por la carretera sin tener que depender de otros conductores o de transportes públicos. Llega el momento de sacarte el carné de conducir y por fin ser capaz de manejar un coche tú solo. Sin embargo, los nervios y la angustia que sentimos al presentarnos por primera vez al examen pueden hacer que no nos vaya tan bien como esperábamos, incluso aunque estemos muy preparados. En este vídeo te contamos algunos trucos para que apruebes a la primera tu prueba teórica.

Si quieres sacarte el carné de conducir, el permiso tipo B, tendrás que demostrar tus conocimientos sobre el Reglamento de Tráfico. Para ello, te enfrentarás a un examen tipo test de 30 preguntas en el que solo se te permitirá fallar tres y que tendrás que terminar en tan solo media hora. Quizás sientas mucha presión. Es normal. Tienes pocas oportunidades para cometer fallos y poco tiempo para responder a todas las preguntas.

Tranquilo. No tenemos solo una ocasión para aprobar esta prueba. La Dirección General de Tráfico nos da dos oportunidades para pasar el examen antes de tener que volver a pagar las tasas necesarias para repetirlo. No obstante, es muy normal sentir la presión del momento. Caer en un ataque nervios no nos ayuda precisamente a ser racionales y a contestar con tranquilidad y lógica a las preguntas.

Lo principal es ir bien preparado y estar lo más relajado posible. Es solo un examen más al que enfrentarse en la vida. No hay que darle más importancia de la que tiene. Igualmente, en este vídeo te contamos paso a paso qué debes hacer para prepararte bien el test. Además, te damos algunos trucos para ir tranquilo al examen y realizar tu prueba teórica con éxito. ¡Tú puedes!

