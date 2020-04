No sabes cómo se llama pero lo has visto infinitas veces en publicaciones de Instagram, TikToks, vídeoclips en YouTube... Se trata del estilo 'aesthetic' y no es otro que el más postureable que pueda existir. Si eres una fiel seguidora de las tendencias de moda, lo más probable es que hasta seas una chica 'aesthetic'. Este estilo tiene diferentes variantes pero básicamente consiste en ser una nostálgica de los años 90.

Como decíamos este concepto engloba varios estilos dentro de uno solo con una misma premisa, el amor por lo noventero, que pueden ir desde más rockero o grunge hacia uno más bucólico pasando por el amor por las obras de arte. Por este motivo puede que te identifiques más con una de sus vertientes, ya que el 'aesthetic' es un concepto de lo más amplio. El ejemplo perfecto de lo diferente que puede ser esta estética son Rue y Jules en la serie 'Euphoria'.

El mejor truco para hacerte con un estilo es tener referencias donde puedas inspirarte y coger ideas. Natalia Lacunza, Alba Reche o Carlota Cossials son algunas artistas que mejor representan esta tendencia de moda que incluso se lleva como filosofía de vida.

Si no quieres perder detalle del estilo que más se presta al postureo en redes sociales, estas son las claves para que te conviertas en una chica 'aesthetic'.

Flores y brilli brilli

Los motivos florales y la purpurina, todo junto y con una especie de caos armónico son uno de los elementos fundamentales de este estilo. Esto sobre todo se aplica a las fundas de teléfono móvil, los fondos de tus montajes fotográficos o los filtros que uses.

Los tonos pastel

Los colores en tonos pastel y en especial este tipo de rosa clarito no pueden faltar tanto en tus prendas, fondos o filtros.

Los brillos de labios

Como decíamos, el rosa y el brillo son aspectos fundamentales en este estilo. En lo que respecta al maquillaje, los gloss de labios son un 'must'.

Indicar la hora y poner subtítulos en amarillo

Esta característica del estilo 'aesthetic' es la que más se puede ver en los filtros de Instagram y una tendencia creciente en los videoclips.

Vaqueros de tiro alto y la camiseta siempre por dentro

Esta forma de vestir, urbana y masculina, también se encuentra dentro del estilo 'aesthetic'. Además, no pueden faltar los calcetines altos con dibujitos, las camisetas oversize con mensaje y las zapatillas deportivas de skate.