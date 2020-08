La manera en la que sostienes tu móvil revela mucho sobre tu personalidad

Todo en nosotros cuenta algo a los demás sobre nuestra forma de ser. Comunicamos con cómo nos vestimos, con nuestro peinado o con nuestro maquillaje. Los movimientos de nuestro cuerpo y las posturas que adoptamos hablan más de nosotros que nuestras propias palabras. Sin darnos cuenta, estamos constantemente dando información a nuestro entorno. Incluso cuando estamos utilizando en silencio el teléfono móvil podemos resultar muy elocuentes. En este vídeo te contamos algunos aspectos que revela la manera en la que sostienes tu teléfono móvil.

El smartphone forma ya parte de nuestra vida. Lo utilizamos para absolutamente todo. Gracias a la infinidad de aplicaciones y herramientas que existen para estos dispositivos, todas las tareas que realizamos en nuestro día a día se nos hacen menos pesadas. Por supuesto, sigue manteniendo su función principal: la de comunicar. Con nuestro móvil chateamos con amigos y familiares, hablamos con ellos o jugamos digitalmente a distancia. Sin embargo, no nos comunicamos únicamente a través de estos aparatos. Podemos decir muchas cosas por la forma en la que los usamos.

El lenguaje corporal y la comunicación no verbal cuentan quiénes somos, cómo nos sentimos e, incluso, qué nos gusta y qué no. Por eso, no es de extrañar que la forma en la que cogemos nuestro smartphone, lo sujetamos o mandemos mensajes alerte a los demás de ciertos aspectos de nosotros mismos de los que no somos conscientes.

Existen personas capaces de controlar estos elementos para dar a los demás la imagen que ellos quieren o desean en ese momento. Sin embargo, no es algo fácil, ya que todo pequeño movimiento o gesto puede delatarnos y contar rasgos de nuestra personalidad.

En este vídeo te mostramos qué dicen las diferentes posturas que adoptas utilizando el móvil y qué perciben los demás al verte usarlo.

