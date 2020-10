9 recetas sencillas para Halloween que puedes encontrar en TikTok

Este año toca celebrar Halloween en casita. Una forma diferente de vivir una de las noches más terroríficas del año es crear tu propio maratón de pelis de miedo.

Para ello puedes decorar el salón de casa con telas de araña, esqueletos de plástico, cuencos de slime con ojos... todo lo que se te ocurra que pueda dar miedo o generar repulsión. Un disfraz para la ocasión tampoco puede faltar. Puede hasta ser improvisado con cualquier cosa que tengas en casa. Aunque cuidado con los rollos de papel higiénico. No desperdicies muchos para convertirte en momia que lo mismo los necesitamos pronto.

Ah, y lo más importante: un banquete de miedo. Tranqui, que no necesitas ancas de rana que echar en un caldero mágico ni sangre de humanos recién nacidos. En TikTok hay un montón de recetas de muerte disponibles y muy sencillitas para que tampoco tengas que pasar mucho tiempo en la cocina. Aunque seguro que después del confinamiento ya no le temes a ponerte el delantal y te has convertido en un auténtico chef.

Estas son algunos de los dulces o snacks que puedes preparar para hacer tu noche de Halloween un poco más entretenida:

1. Murciélagos de galleta: sólo tienes que coger galletas negras como las de este tiktok, partirlas por la mitad para conseguir las alas del murciélago, pegarlas con chocolate negro y añadirle unos ojos.

@besassique Versuche blind "Oreo Fledermaus" zu tippen🦇Insta:besassique,ich folge einigen zurück🕷️##halloweenfood ##halloweendiy ##diy ##fürdich ##fy ##wowohmygod [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-6718398358035368709|||♬ оригинальный звук - krisswdo]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-6718398358035368709|||♬ оригинальный звук - krisswdo]]

2. Piruletas de momia: con las mismas galletas que los murciélagos, pero bañadas de chocolate blanco, puedes hacer momias. Haz una pequeña incisión sobre la galleta y añade un palito de madera. Derrite chocolate blanco y raya la galleta con él (para crear el efecto de las vendas) y añádele unos ojitos con chocolate negro.

@lasrecetasdemj Piruletas momias 👻🧟‍♀️🎃 ##aprendecontiktok ##HalloweenEnTikTok ##lasrecetasdemj ##recetaspimpam ##tiktokchefs [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/Halloween-Music-6715775874513258498|||♬ Halloween Music - Halloween Vampire]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/Halloween-Music-6715775874513258498|||♬ Halloween Music - Halloween Vampire]]

3. Galletas con formas terroríficas: al igual que Kylie Jenner y Stormi, puedes crear galletas con formas de calabaza, arañas y fantasmas y decorarlas.

@giuliapompeino Al final os enseño mi favorita ¿Y vuestra favorita cuál es? 🎃 ##RecetasDeMuerte [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/sonido-original-6888053415549750017|||♬ sonido original - GIULI & RALPH]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/sonido-original-6888053415549750017|||♬ sonido original - GIULI & RALPH]]

4. Galletas araña: si las anteriores no te convencen, puedes crear tus galletas araña añadiendo una bola de chocolate encima, poniéndole unos ojillos y pintando las patas con chocolate.

@irenecocinaparati Galletas araña para Halloween 🎃 👻 ##aprendecontiktok ##halloweenEnTiktok ##irenecocinaparati ##tiktokchefs ##recetasfaciles [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/Jerusalema-feat-Nomcebo-Zikode-6815912399766293254|||♬ Jerusalema (feat. Nomcebo Zikode) [Edit] - Master KG]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/Jerusalema-feat-Nomcebo-Zikode-6815912399766293254|||♬ Jerusalema (feat. Nomcebo Zikode) [Edit] - Master KG]]

5. Donuts de miedo: esta receta es muy fácil. Solo tienes que coger donuts y customizarlos con colorantes y diferentes tipos de chocolate o glaseados para que parezca que están cubiertos de sangre, por ejemplo.

@inmyvegankitchen No sabéis lo bien que me lo paso con las recetas de Halloween 👻 ##recetasdemuerte ##aprendecontiktok ##recetafacil [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/sonido-original-6888409466832816897|||♬ sonido original - Verónica Larco]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/sonido-original-6888409466832816897|||♬ sonido original - Verónica Larco]]

6. Tarta de calabaza: esta receta requiere un poquito más de elaboración. La calabaza es típica en esta temporada y además sirve como motivo de decoración terrorífica. Crea un pastel con la receta del tiktok y luego puedes pintar encima una tela de araña.

@inmyvegankitchen ¿Habéis probado a hacer postres con calabaza? 🎃 ##Recetasdemuerte ##halloweenentiktok ##aprendecontiktok [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/Monster-Mash-6745298124115329026|||♬ Monster Mash - Bobby Pickett ]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/Monster-Mash-6745298124115329026|||♬ Monster Mash - Bobby Pickett ]]

7. Quesadillas terroríficas: no todo van a ser dulces. Si eres más de salado puedes hacer quesadillas rellenas de jamón, mozzarella y cheddar con forma de calabaza.

8. Salchichas momia: coge salchichas de Frankfurt, envuélvelas en hojaldre y mételas al horno. Cuando las saques puedes añadir Ketchup para que parezca sangre.

@happycomilonaoficial Momias deliciosas , ahorita les subo cómo hacerlas 👻 ##halloween ##recetashalloween [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/sonido-original-6815882746427099909|||♬ sonido original - Esther Molinero Cuad]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/sonido-original-6815882746427099909|||♬ sonido original - Esther Molinero Cuad]]

9. Snacks saludables: en TikTok hay recetas para todos los gustos y también puedes encontrar opciones como crear tu propia bandeja de fruta con formas típicas de Halloween como estas de aquí.

Si estas no te convencen, puedes encontrar más recetas en la red social con el hashtag #RecetasDeMuerte.