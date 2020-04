Parece que Paula Gonu ha vuelto a YouTube. La influencer lleva dos semanas consecutivas subiendo vídeo a su canal y ha reconocido que se siente orgullosa de estar recuperando el ritmo.

Sin embargo, no ha querido continuar sin antes sincerarse sobre la situación que está viviendo, esa por la que se está alejando de las redes sociales y el motivo por el que ha realizado una especie de 'parón' en YouTube.

Si bien Gonu avisó que este momento de pausa se debía a que quería subir un contenido más currado, la youtuber ha confesado que también le está afectando su ruptura con Álex Chiner. Paula se ha dirigido a las Personas Guapas leyendo un comunicado para ir directa al grano: "Se que estos últimos meses no está siendo como siempre, no se si habéis sufrido alguna vez una ruptura después de siete años de relación, si lo habéis vivido no os voy a decir nada que no sepáis, pero si no pues, en resumen, es jodido. Y aunque haga como si nada, es obvio que son cambios fuertes y mi cabeza no está al cien por cien centrada en esto. Me decís que entonces no haga vídeos, que no estoy obligada, pero quizá los que decís esto no sabéis que para mí esto también es una forma de escape".

Una vez leída esta reflexión, Paula Gonu ha enseñado seis trucos para conseguir la fotografía perfecta con el teléfono móvil estando sola durante la cuarentena.

Al igual que Marta Díaz, la catalana ha recalcado la importancia de pensar el sitio de casa en el que se va a realizar la foto y la ropa con la que nos vamos a fotografíar.

La típica

Un selfie frente a la ventana para tener la mejor iluminación posible y que no haya sombras sobre nuestro rostro. Busca el ángulo que más te favorezca y escoge después la mejor instantánea.

La básica

Las Personas Guapas saben que a Paula Gonu le gusta un espejo más que a un tonto un lápiz, por lo que este tipo de foto no podía faltar. Puedes sentarte en el suelo frente al espejo y probar a posar de diferentes maneras.

La fácil

Este truco ya lo desveló Marta Díaz. Ambas youtubers ponen el teléfono móvil en modo vídeo sobre un trípode casero y posan de distintas formas. Después, hacen captura de pantalla al frame que más les haya gustado. De esta forma se aseguran captar la naturalidad y la espontaneidad.

La profesional

El nivel de dificultad va subiendo. Este truco consiste en recrear una foto de estudio. Paula Gonu coloca una sábana rosa sobre un tendedero y así parece que se encuentra sobre un fondo rosa. De esta manera se encuentran otras opciones más allá de la típica pared blanca. Además, puede parecer que estás tumbada encima de la cama.

La creme de la creme

Sólo necesitas un poco de cacao o cualquier otro producto grasiento como crema corporal. Unta un poco en tu dedo y aplícalo sobre un lado del objetivo del móvil. Así obtendrás una imagen con un filtro casero a modo de distorsión.

La loca

Experimenta las posturas como, por ejemplo, haciendo equilibrio con un bolso colocado en la planta del pie.