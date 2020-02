Paula Gonu está pasando por una época de cambios desde que confesara a finales de verano que no estaba pasando por un buen momento con su novio Alex.

Desde entonces, los comentarios de fans preguntando por el estado de su relación y el nivel de exigencia que la influencer se impone la ha sumido en una situación de agotamiento.

Un ejemplo de ello fue el calendario de Adviento PG, que le supuso a la youtuber un no parar y un estrés continuo para poder llegar todos los días a publicar lo que se había propuesto: un vídeo diario desde el uno de diciembre hasta el día 24; una cuenta atrás para la navidad con sorteos para sus seguidores. Entre algunos de estos vídeos podemos encontrar algunas confesiones sexuales o una emotiva carta dirigida a sus padres con una reforma exprés por sorpresa.

A partir de entonces, la influencer decidió tomarse unas vacaciones y se fue a pasar la nochevieja a Tailandia. Sin duda, un tiempo para desconectar y para poder encarar con energía el nuevo año y todos los proyectos que dice que tiene pendientes de anunciar.

A pesar de que sigue muy activa a través de sus historias de Instagram, desde que terminara el Adviento PG, Paula Gonu ha subido tan sólo dos vídeos a su canal de Youtube, ambos a principios de febrero. El primero se trata del polémico vídeo en el que habla de cuánto dinero ganó en el mes de diciembre sólo con sus vídeos de YouTube.

Las Personas Guapas se han dado cuenta de la poca actividad de su ídola y no paran de preguntarse el por qué. La respuesta es muy sencilla y ha sido la propia influencer la encargada de contestarla: está preparando cosas nuevas.

Como hemos dicho, está siendo una época de cambios para Paula Gonu y ya ha ido soltando algunas pistas sobre los nuevos proyectos que se avecinan:

El primero de ellos ya lo conocemos y es su proyecto My Lily Jones que supone su incursión como empresaria más allá de su merchandising.

Hablando de su ‘merchan’. Paula Gonu no se olvida de los productos para sus Personas Guapas y ha avanzado que este año habrá nuevos diseños de sudaderas: “Mientras subo esta foto estoy en la playa, pero no en esta. Y os anuncio que hasta abril-mayo está seguirá siendo la mejor sudadera”.

El último de los cambios que conocemos tiene que ver con su canal de YouTube. Y es que sí, su ausencia en la plataforma tiene un motivo. Hace unos días resolvió esta incógnita a través de Instagram Stories: “Bueno Personas, como habéis podido comprobar, ya os lo informé, pero ya se ha demostrado, no ha habido vídeo hoy (...). Cuando os cuente las ideas que estoy teniendo de vídeos nuevos os van a encantar. No es por hacer hype pero... Si lo que tengo en la cabeza no sale me pondría muy triste. Me voy a callar pero cuando vaya cerrando todo os lo comunicaré más y mejor. Estoy bastante motivada con esto”.

¿Qué será lo que trama Paula Gonu? ¿Supondrán estos contenidos un cambio radical en su canal? ¿Nos sorprenderá con un formato diferente al que nos tiene acostumbrados? Tendremos que esperar para conocerlo...