Cada domingo, las Personas Guapas esperan impacientes a que Paula Gonu suba vídeo a su canal. El de esta semana consiste en un reto (imposible): responder a 100 preguntas en tan sólo 5 minutos. ¿El problema? La youtuber se enrolla demasiado a la hora de contestar a sus seguidores. Las preguntas tocan todos los palos, sin embargo, algunas resultan de lo más dolorosas y provocan que la catalana se tense.

Al comienzo del vídeo Paula dedica varios minutos a explicar el proceso de selección de las preguntas y, sobre todo, aprovecha para hacer una aclaración:

“Como ya sabréis, vamos a dar por hecho, porque ya todo el mundo lo debe intuir, que muchísimas preguntas eran en relación al famoso tema que tiene que ver con el vídeo que subí yo hace unas semanas de 'explicaciones'(...). Si lo veis lo entenderéis.

Muchas preguntas eran en cuanto a eso y yo lo que no iba a hacer era un vídeo de 10 minutos todo el rato contestando a la misma pregunta de si, no, no sé, nunca, no sé, no, sí, porque todas las preguntas eran iguales a pesar de que yo dije que no preguntáseis sobre ese tema”.

A pesar de soltar este pequeño discursillo, Paula se lleva la primera pregunta en la frente, o mejor dicho, la segunda: “Qué ha pasado con el alex?”. Ante la pregunta su cara es un poema y muestra entre tensión, incredulidad y una risilla nerviosa.

A la vuelta de las vacaciones, Paula gonu desveló que había problemas en el paraíso, precisamente en el vídeo titulado ‘Explicaciones’ y que le costó varias veces grabarlo porque se echaba a llorar: "No estoy bien. Lo reconozco, lo acepto, no estoy bien y quiero hacer todo lo posible para estar mejor conmigo misma".

Pero la cosa no queda aquí, las Personas Guapas se saltaron la tregua que Paula Gonu les había pedido y decidieron meter un poquito más el dedo en la llaga con preguntas como "¿Crees en el amor?", "¿Perdonarías una infidelidad?", "¿Que te pongan cuernos o ponerlos?"o "¿Por qué el amor duele tanto?".

Sin duda, los seguidores de la influencer desean poder adentrarse en esa parte de su vida que todavía no está preparada para compartir y hacen sus cávalas para intentar averiguar qué es lo que ha pasado entre ella y Álex Chiner. Una de las últimas preguntas del vídeo que ha pasado la 'censura' es "¿Te has perdonado con Álex?", a lo que Gonu contesta con cara de incredulidad: "No hay nada que perdonar".

De momento, tendremos que esperar a que Paula se decida a hacer un vídeo en el que, por fin, de todas las explicaciones que sus seguidores le piden.