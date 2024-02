Le confiesa a su amiga que esconde sus cojines cuando lleva a alguien a su casa, y ahora entiende por qué

Cuando uno es muy fan de algo, hay veces en las que termina comprándose o recibiendo regalos especialmente extraños relacionados con esto, algo que puede resultar especialmente gracioso si lo ven los amigos, pero que puede ser bastante vergonzoso si lo ve un desconocido. Por ello, no es de extrañar que algunos prefieran esconder algunas de las cosas que tienen por casa cuando va a su casa alguien con quien no tienen la suficiente confianza, ya que prefieren evitar que esta persona pueda juzgarles por ello.

Esto es posiblemente lo que le ocurre a la amiga de esta tuitera, quien le ha confesado que siempre que ha llevado a algún chico a su casa ha corrido a esconder todas sus almohadas. Y, como era de esperar, la tuitera no ha podido evitar sentir mucha curiosidad por saber cómo eran después de escuchar esto, ya que no sabía cuán raras podían ser para que tuviera que esconderlas siempre que alguien subía a su casa. Por ello, le ha pedido si podía enseñárselas, algo que su amiga no ha dudado en hacer.

En ese momento, le ha pasado foto de una de ellas a la tuitera, la cual, posiblemente, ha superado todas las expectativas que tenía la chica, ya que se trataba de un cojín en el que habían editado la foto de una estampita religiosa con el rostro de Timothée Chalamet, como si fuera un santo. Esto es algo que le ha hecho tanta gracia que ha querido compartirlo en las redes, donde miles de personas han comprendido totalmente a su amiga. Porque, tal y como ha bromeado otra tuitera, si solo van a pasar el rato es mejor esconderla, ya que "no está bueno que la vean con el alma desnuda".

Además, son muchos los que se han animado a compartir sus cojines más vergonzosos después de ver este tuit, momento en el que una tuitera se ha llevado el premio al mostrar su cojín de lentejuelas, el cual esconde una foto de Harry Styles. Por ello, ella confiesa que ella tiene la suerte de poder pasar la mano para ocultarlo, algo que ha recibido ya el aplauso de muchos otros tuiteros.

Sin duda, este tipo de cojines son una fuente de humor para los amigos, pero también pueden protagonizarle un momento especialmente vergonzoso. Por ello, como han destacado en los comentarios, siempre es mejor ocultarlo hasta conocer lo suficiente a la otra persona.