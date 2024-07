La tiktoker Fabiana Sevillano estalla contra los vídeos virales de Roro: "Para de actuar como estás actuando"

Rocío Bueno, conocida en redes sociales como Roro, ha conquistado TikTok con sus impresionantes gestos de amor hacia su novio Pablo. Desde cocinar platos muy elaborados hasta hacerle un libro desde 0, Roro ha conseguido ganar millones de seguidores por su estilo calmado y vídeos entretenidos donde enseña a hacer cosas realmente complejas. Este fenómeno viral ha creado una especie de "crisis" en muchas parejas que creen que deben igualar estos gestos, pero lo de esta tiktoker es de otro mundo

Ante esta insostenible situación la influencer Fabiana Sevillano ha decidido ponerle los puntos sobre las íes en un reciente vídeo de TikTok que ha capturado la atención de millones de personas. Fabiana comienza su mensaje dirigiéndose exclusivamente a Roro: "Yo no quería hablar de este tema menos de manera pública, pero es que ya me he hartado".

La joven comienza a describir, con su particular salero andaluz, cómo los vídeos de Roro han afectado a las expectativas algunos chicos: "Ahora todos los Pablos, por culpa de tus videítos, se creen que todos merecen una Roro. Y tía, ni un huevo sé hacer". La influencer confiesa que su propio novio Pablo, lleva cinco meses pidiéndole unas zapatillas Jordan y ella todavía no se las ha comprado y explica ahora cuál es uno de sus mayores miedos: "Yo me acuesto todos los días rezando porque a tu Pablo no le apetezcan unas Jordan y las hagas de 0".

Finalmente, Fabiana hace una súplica a Roro: "O paras o me haces las Jordan a mí y me las envías a mi casa. Es que me tienes ahogada, a mí y a todas las amigas, primas, hermanas, novias y madres de un Pablo".

Este vídeo claramente en tono irónico ha conseguido más de 4 millones de visitas y medio millón de Me gusta. Además, los comentarios están llenos de personas que se identifican con Fabiana y comparten su frustración: "La Roro me va a dejar soltera". Aunque no todos los Pablos son iguales y algunos se conforman con poco: "Yo me sé hacer bocatas y no me hace falta Roro".