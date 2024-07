Una joven tiktoker muestra la peculiar nevera de su madre y deja a todos boquiabiertos: "¡Es que esto es para reflexionar!"

Volver a casa de tus padres después de vivir solo es sinónimo de alegría, descanso y, sobre todo, una nevera llena de comida casera. Es un pequeño placer que muchos disfrutan, pero para Paula Ricart, esa experiencia es completamente diferente.

La joven tiktoker ha publicado un vídeo que ya rápidamente se ha vuelto viral alcanzando las 100 mil visualizaciones. En él, Paula nos lleva en un recorrido por la nevera de su madre, y lo que encuentra es tan sorprendente como gracioso.

El vídeo empieza con Paula diciendo: "He vuelto a casa de mi madre estas vacaciones y, como siempre, voy a enseñar la nevera. Es que esto es para reflexionar, vamos allá...". Lo que sigue es un desfile de algunos productos que han permanecido intactos desde la última vez que Paula los vio, hace más de siete meses durante las navidades.

La nevera, lejos de estar llena de deliciosas comidas caseras, está repleta de cosas un tanto peculiares. Paula enseña un vino que ella misma trajo el año pasado, productos de belleza, y cajas y cajas de queso vegano de Menorca.

La comida tampoco falta, pero su estado deja mucho que desear, tomates y ciruelas pochas, un plátano en mal estado, y unas semillas que, según Paula, llevan "perfectamente cuatro años" en la nevera.

Los comentarios no se hicieron esperar, con usuarios impactados por esa terrible nevera: "Me impacta todo. Pero el aceite de oliva en la nevera ya me ha acabado de descomponer". Otro seguidor añadió: "Pero ¿qué come?".

Paula lo tiene claro y hace un llamamiento a su madre al finalizar el vídeo: "De verdad, mamá, haz la compra".