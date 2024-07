Un profesor de primaria pregunta a sus alumnos cuál es el color carne y acaban dando una lección: "El del final es para achucharlo"

Desde pequeños crecemos bajo unos estándares de los que muchas veces no nos damos cuenta. Ya sea por la educación que recibimos en el colegio, en casa, por influencia de nuestras amistades o por lo que vemos en las pantallas, nuestra visión del mundo está claramente inclinada hacia un sesgo occidental.

Un ejemplo de ello es el conocido como "color carne" con el que pintábamos y que con el tiempo se ha convertido en el tono más polémico del estuche. En plenos 2020, no debería existir un solo color carne, al igual que no hay un solo color de piel. Un hecho un tanto incómodo, pero del que podemos estar más tranquilos después de oír lo que piensan unos niños de primaria sobre este color.

Lápices de colores | iStock

El profesor Jose Castilla Martínez, más conocido como @mistercastilla_ en sus redes sociales, quiso ver cómo reaccionaban sus alumnos tras pedirles que le trajeran el color carne de sus estuches y sus respuestas han emocionado a sus seguidores.

"Lo que no entiendo es por qué alguien me ha traído este color", preguntaba haciéndose el ingenuo mientras señalaba un lapicero de tono marrón oscuro a lo que un alumno le señalaba que "porque hay personas que también tienen ese color de piel".

"El color carne representa el tono de piel de las personas, y no todas las personas tienen el mismo tono de piel", dice otra compañera. "Desde pequeños nos han enseñado que el color que mucha gente tiene es el color carne", indica otra.

Sin embargo, la respuesta del niño del final es la que ha dejado boquiabiertos a los usuarios en redes por su nivel de madurez: "Da igual el color que tengas, lo importante es lo de dentro porque al final somos todos humanos y no dependemos del color que tenemos".

"Me he emocionado, soy maestra Venezolana en España (morena de piel) y justamente en estos días, dibujamos a toda la clase incluyéndome a mí y ellos estuvieron atentos de dibujar a todos, tomando en cuenta su color de piel. Es una generación maravillosa", "Eso es enseñar en valores y lo demás son tonterías", "Yo me los como y el del final es para achucharlo", "Esto me da esperanza en la humanidad", "Pues a mí se me han saltado las lágrimas, estamos haciendo las cosas bien... Esta generación viene fuerte", fueron algunos de los muchos comentarios que recibió la publicación.