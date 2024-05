Un profesor se queja de la emotiva respuesta de un alumno en un examen y las redes estallan: "Educamos a los niños en los sentimientos"

La manera de educar y de enseñar en los centros educativos cambia constantemente a lo largo de los años. A veces se le presta atención a unos aspectos más que a otros y esto no puede gustar a todo el mundo. Esto es lo que le ha ocurrido a un profesor de matemáticas de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Sin duda, una respuesta realmente inesperada e impactante.

El usuario de Twitter @pcolominas ha compartido una respuesta que le ha impresionado de uno de sus alumnos de la universidad. El profesor escribe en su publicación: "Educamos a los niños en los sentimientos en vez de educarlos en los contenidos. Y cuando llegan a la universidad me escriben esto (es real)". No sabemos cuál sería la pregunta de este examen, pero la respuesta es la siguiente: "Lo siento por haberlo hecho mal, no quiero que pienses que eres mal profesor".

Aunque para algunos pueda significar un bonito gesto por parte del alumno, quien no había estudiado y quería dejar claro que era su culpa y no la del profesor, esto ha provocado el enfado de este docente. Se queja del sistema de educación que hay en nuestro país. En un comentario de esta misma publicación ha añadido: "...tampoco debería ser un comentario propio de la ESO. No le culpo a él, sino al sistema que nos trae aquí".

El tuit ha conseguido más de 140 mil reproducciones y ha provocado gran número de comentarios. Entre ellos, algunos se sorprenden de que esta respuesta haya sido de un alumno de universidad: "¿Esto es de un examen de universidad?!?!". Sin embargo, también encontramos comentarios que no apoyan este tuit y escriben: "Un alumno demuestra tener valores como la sinceridad y la empatía y tú lo "reconoces" exponiéndolo públicamente para avergonzarle. Quizás el problema de nuestro sistema educativo viene de lejos, cuando personas como tú pueden ejercer de profesor sin tener ninguna empatía. Das vergüenza" o "¿Has pensado por un momento que puede ver tu comentario por la red y puedes hacerlo sentir peor? En mi opinión sería mejor hablar con él y no publicar lo que te escriben".