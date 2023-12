Lo deja con su ex y recibe un mensaje de su hermano pequeño: "Mi ex cuñadito"

Romper con una pareja puede llegar a ser muy duro, y dependiendo del caso, superar la relación se hace muy cuesta arriba, especialmente durante los primeros días. En cierto punto del duelo, uno se da cuenta de que no solo se echa de menos a la persona, sino a todo lo que le rodeaba, así como a los planes juntos.

Si es una relación más o menos larga, como parece que fue la de la protagonista de este tuit viral, dejarlo con un ex también se convierte en dejarlo con su grupo de amigos, sus familiares más cercanos e incluso con su mascota.

La captura de WhatsApp que ha publicado en Twitter la usuaria @mansillacamila_, la cual cuenta con más de 1 millón de visualizaciones y va camino del millar de retuits, demuestra que muchas veces las parejas no son las únicas personas afectadas cuando se acaba una relación.

"La relación con mi ex cuñadito", escribe la tuitera en la publicación a la que va adjunto el pantallazo en cuestión. En la imagen se pueden ver los mensajes que ha recibido por parte del contacto que tiene guardado como Miguelito, el hermano pequeño de su exnovio.

Tras saludar y mandarle dos fotos temporales, su "ex cuñadito" le escribe: "Pasé de grado. Te extraño. A 5º grado".El hecho de que todavía siga teniendo cariño a la exnovia de su hermano y quiera mantener el contacto por Whatsapp a pesar de lo que pasó entre ellos enterneció a esta tuitera tanto como para compartir la conversación en su Twitter.

Las reacciones, en su gran mayoría, han sido positivas. "Yo estaría llorando", contesta una usuaria en un tuit que se ha llevado mil likes. Muchos se han visto reflejados en esta tuitera y se han puesto a pensar en sus relaciones pasadas, de las que algunos echan de menos todo menos al ex en cuestión.

"Ojalá el perro de mi ex me pudiera mandar mensajes, lo extraño mucho", dice una persona. Otro usuario también da en el clavo: "Lo que mas duele, mi ex suegrs me caia bien. Se rifaba buenos chismes y hacia postres bien deliciosos".

Un usuario con ganas de criticar respondió a la tuitera al preguntarle: "La de cerrar ciclos se la sabe?", y ella le cerró la boca de inmediato: "la de cerrar el orto la sabes?". Por otra parte, un par de personas más han compartido una opinión algo controvertida, y piensan que la verdadera intención del hermano es ligar con la chica para salir con ella cuando sea más mayor: "Miguelito está sembrando para algún día cosechar, un capo".