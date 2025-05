Una venezolana cuenta qué es lo único que le da miedo de vivir en Toledo y sorprende a todos

Lai Explora es una joven venezolana que se define como nómada digital y actualmente reside en Toledo, una ciudad histórica en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, España. Recientemente, ha compartido en sus redes sociales un video donde reflexiona sobre su experiencia viviendo en esta ciudad y, en particular, sobre el tema de la seguridad.

En el video, Lai aparece caminando sola de noche, regresando a casa tras asistir a un concierto en Madrid. Mientras se graba a sí misma en la calle, comenta: "Para quienes me preguntan si España es un país seguro, aquí estoy, caminando desde la estación de autobuses de Toledo hasta mi casa."

El reloj marca la medianoche, y Lai, todavía con restos de tarta en la ropa tras el concierto, muestra el entorno: calles solitarias, algo oscuras, y completamente desiertas. "Es medianoche. Acabo de volver de un concierto en Madrid, por eso estoy llena de tarta", comenta con humor mientras enfoca la calle vacía.

"No hay casi nadie caminando, pero tampoco hay borrachos ni gente sospechosa. Honestamente, lo único que me da miedo de vivir en Toledo es que crezca el Tajo y me arrastre", bromea entre risas, en referencia al río que atraviesa la ciudad.

A lo largo del video, Lai insiste en que nunca ha sentido una verdadera sensación de inseguridad ni ha percibido amenazas a su integridad. "Jamás he sentido inseguridad ni he presenciado actos de criminalidad. Me siento tranquila viviendo aquí", asegura, comparando su experiencia en Toledo con otras realidades más peligrosas, posiblemente aludiendo a la situación en su país de origen.

La publicación generó numerosos comentarios. Algunos seguidores le recuerdan que, aunque España es uno de los países más seguros de Europa, siempre conviene mantener la precaución. "España, comparada con otros países, es bastante segura, pero igual hay que estar alerta y no confiarse demasiado", señala uno de los comentarios. Otros usuarios coinciden en que Toledo es una ciudad tranquila, pero advierten que no todas las ciudades españolas ofrecen el mismo nivel de seguridad.

"Toledo es pequeña y segura, pero prueba caminar sola por algunas zonas de Barcelona", dice otro comentario, subrayando que la percepción de seguridad puede variar significativamente dependiendo del lugar.

En conclusión, la sensación de seguridad está fuertemente influida tanto por el entorno como por la experiencia personal de cada individuo. Además, se ve afectada por la proliferación de noticias, reales o falsas, que circulan constantemente en redes sociales y medios de comunicación. La experiencia de Lai en Toledo, sin embargo, parece confirmar que, al menos en su caso, vivir en esta ciudad le ofrece una tranquilidad poco común en otros rincones del mundo.