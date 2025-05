Llama a un restaurante a pedir un cachopo, le dicen que no tienen y deja la reseña más dramática de la historia

Hay ocasiones en las que cocinar da pereza, sobre todo si tienes hijos que te piden algo en específico que requiere mucho esfuerzo. En esos momentos, muchos optan por salir a comer o por llamar a un restaurante y pedir algo para poder comer de manera más conveniente.

El problema surge cuando el restaurante al que llamas no tiene aquello que quieres, y eso es lo que le ocurrió a un usuario de Google en una reseña que subió en X (antes Twitter) @soycamarero. En una reseña llena de bilis, el cliente explicaba que había llamado a un restaurante asturiano a pedir un cachopo para él y sus hijos, y que tras recibir la negativa del local sus hijos se echaron a llorar, sin ganas de comer y gritando que querían morir. La reseña sigue con él diciendo que sus hijos llevaban sin comer desde el domingo (el intento de pedido se hizo un sábado), y que al final tuvo que ir su abuela desde Asturias a prepararles un cachopo para que comieran.

@soycamarero ha subido un pantallazo de este tuit con el lema "drama", y es la mejor manera de resumir esta situación. En comentarios, las reacciones se dividen entre personas riéndose de la reseña y personas preocupadas por la salud de los niños involucrados en esta situación.

"En el caso de que nos creamos nada, dejar sin comer a sus hijos desde el domingo porque se querían morir porque no tenían cachopo es como para llamar a servicios sociales", "No sé si prefiero creer que es un troll o quitarle la custodia de los hijos, de manera preventiva, por si es verdad", son algunos de los comentarios de personas preocupadas por el bienestar de los hijos de la persona que escribió la reseña.

"No he comido cachopo en mi vida... Alguien sabe a qué asociación de apoyo psicológico me puedo dirigir?", "Al principio, he pensado que debía tratarse de una broma. Nadie evidenciaría en público ser tan manifiestamente inútil y estúpido. Pero luego me he dado cuenta de los tiempos en que vivimos y me he tenido que sentar 5 mins" O "Cuando bajen los extraterrestres en busca de vida inteligente... se llevan una sepia, lo veo venir..." Son otros de los comentarios con más repercusión.

Esperemos que esta reseña sea falsa, y que no haya de verdad personas dispuestas a dejar a sus hijos seis días sin comer esperando a recibir un cachopo, y posteriormente esperando a que llegara la abuela desde Asturias para cocinarlo. Hay situaciones demasiado surrealistas en Internet.