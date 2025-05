¿Neveras en la calle con comida gratis?: el curioso sistema que tienen en Suiza para evitar el desperdicio

El desperdicio de comida en nuestra sociedad ha llegado a unos niveles exagerados. En 2022 se generaron 1.050 millones de toneladas de desperdicios alimentarios en todo el mundo según la ONU, y debido a esta cifra tan alarmante algunos países están buscando soluciones a pequeña escala para reducir el desperdicio a nivel individual. Y es que muchas veces tenemos comida en casa que se pone mala y que tenemos que tirar, cuando seguramente hay otra persona que podría haberla aprovechado antes de llegar a ese punto.

De ahí surge Free Go, una iniciativa de algunas ciudades suizas para promover el aprovechamiento de comida, además de ayudar a aquellos que igual no pueden permitírselo para que tengan algo con lo que alimentarse. Free Go ha creado una serie de neveras de acceso público por varias ciudades suizas, donde particulares o negocios pueden dejar alimentos para que otros los aprovechen.

Jordi Zh (@chillingwithjordi) es un creador de contenido que se dedica principalmente a compartir contenido de sus viajes y experiencias, y uno de sus últimos vídeos se ha vuelto viral al enseñarle a un público hispanohablante este sistema de neveras. El vídeo, que tituló "día 1 comiendo gratis en Suiza" ya tiene más de 135.000 reproducciones, y la gente ha flipado.

En el vídeo, Jordi habla de la red de neveras y muestra lo que comió en un día utilizando únicamente ese sistema: dos ensaladas, sandwiches y un par de artículos más; todo un festín sin sacar la cartera. La nevera de la que sacó su comida estaba a rebosar de artículos precintados en perfecto estado, pero Jordi recordó que había que pensar en otras personas y no llevarse todo. Hay un sistema cívico no escrito alrededor de estas neveras, en las que todo el que se beneficia de ellas entiende que si se pasa y se aprovecha, otros perderán el privilegio de llevarse una buena comida, por lo que la gente sólo se lleva lo que necesita.

Al igual que se puede coger comida, se puede hacer uso de estas neveras para darle una segunda oportunidad a comida que tienes y que no vayas a consumir, para que otros puedan disfrutar de ella y no haya que tirarla. Jordi dejó un par de artículos para que puedan ser comidos por otras personas. En España existen sistemas parecidos, como los buzones de intercambio de libros, pero aún no existe un sistema de aprovechamiento de comida como este. ¿Vosotros utilizaríais estas neveras si existieran en vuestra zona?