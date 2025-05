¿Por qué sabemos que Taylor Swift sacará Reputation TV antes de agosto?

Desde el lanzamiento de 1989 (Taylor’s Version) en octubre de 2023, las swifties han estado esperando con gran expectación la llegada de la última regrabación pendiente: Reputation (Taylor’s Version). Aunque la espera ha sido larga, no ha estado exenta de actividad por parte de la artista. En estos 16 meses, Swift ha estado inmersa en The Eras Tour, la gira más exitosa de la historia de la música, y ha lanzado múltiples ediciones de su más reciente álbum de estudio, The Tortured Poets Department.

Durante ese tiempo, no hubo indicios claros sobre el lanzamiento de Reputation (Taylor’s Version) hasta que, de forma sorpresiva, una versión regrabada del tema Look What You Made Me Do apareció recientemente en un episodio de la serie The Handmaid’s Tale (El cuento de la criada). Este inesperado debut encendió las alarmas entre los fans, quienes interpretaron la inclusión de la canción como una señal de que el anuncio del álbum podría estar cerca.

Elisabeth Moss, protagonista de la serie, compartió con Billboard su entusiasmo por esta colaboración: "He querido usar una canción de Taylor durante muchos años en el programa, y finalmente encontramos el lugar perfecto para hacerlo. Estoy muy contenta de haber esperado, porque no podría haber una canción más adecuada para un momento más perfecto."

Tras este acontecimiento, se especuló que Taylor aprovecharía la ceremonia de los American Music Awards del 26 de mayo de 2025 para anunciar el lanzamiento de Reputation (Taylor’s Version), especialmente considerando que estaba nominada en seis categorías. Además, surgieron varias pistas: su tienda oficial aplicó un 26% de descuento en productos seleccionados y reorganizó las secciones principales para formar la palabra "AMAs", lo que muchos interpretaron como una estrategia de marketing previa a un gran anuncio.

Sin embargo, la cantante no asistió al evento, al igual que muchas otras estrellas, y no se hizo ningún anuncio oficial durante la gala, lo que dejó a los fans con más preguntas que respuestas.

A pesar del silencio, hay una razón legal que asegura que Reputation (Taylor’s Version) deberá ver la luz este mismo año: Taylor Swift tiene hasta el 16 de agosto de 2025 para lanzar la regrabación si desea conservar los derechos sobre la marca registrada del álbum. Según la firma legal Morris, Manning & Martin, LLP, si no demuestra uso comercial antes de esa fecha, la marca podría ser abandonada. Esta información fue difundida por fans a través de hilos especializados en Reddit.

En resumen, aunque todavía no hay una fecha confirmada para el lanzamiento de Reputation (Taylor’s Version), todo indica que Taylor Swift tendrá que anunciarla en los próximos meses para cumplir con los requisitos legales y completar su proyecto de regrabaciones. Por ahora, los swifties deberán mantenerse atentos a nuevas pistas, sorpresas o movimientos estratégicos que podrían anticipar la llegada de este esperado álbum.