Así es el experimento viral de una chica que deja su bolso de lujo en Barcelona para ver cuánto tardan en llevárselo

Cinco minutos. Ese es el tiempo que tarda en desaparecer un bolso Birkin —uno de los más codiciados y caros del mundo de la moda— cuando se deja, sin más, en una calle céntrica de Barcelona. El experimento, grabado y difundido por una joven en TikTok, ha generado un aluvión de reacciones, debates sobre la ética y comentarios acerca del sentido de la propiedad.

En el vídeo, la autora deja el bolso sobre la acera con sigilo, asegurándose de no ser vista. Instala una cámara oculta para registrar lo que sucede a continuación. La escena, aparentemente cotidiana, pronto da un giro: una persona pasa junto al objeto, se detiene brevemente y sigue su camino. Minutos después regresa, lo observa otra vez, duda. A la tercera, lo recoge y se marcha sin más.

El clip, que ya acumula cientos de miles de visualizaciones, ha polarizado a los usuarios. Mientras algunos lo califican como una prueba evidente del "poco tiempo que tarda la ciudad en devorar lo que se deja sin vigilancia", otros discuten el concepto mismo de robo. "La propiedad se obtiene por abandono. No es robo", señala uno de los comentarios más votados. Otro añade: "No lesiona ni lástima a nadie. Nadie lo reclama. Eso no es robar".

También hay quienes confiesan que, en una situación similar, harían lo mismo: "Veo un bolso solo en medio de la calle, sin nadie cerca. Si no tiene documentación, me lo llevo". Más allá de la anécdota, el vídeo ha reabierto una conversación sobre la moralidad y la frontera entre lo legal y lo ético. La joven no ha revelado si el bolso era auténtico, pero eso parece importar poco: lo que realmente ha captado la atención es cómo, en apenas cinco minutos, un simple gesto puede provocar un debate más profundo de lo esperado.