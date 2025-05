Le mandó un correo a su profesora para preguntar por una nota y recibe un zasca legendario por respuesta

No hay nada como una interacción genuina, y a veces brutalmente honesta, entre profesores y estudiantes para desencadenar una ola de risas en las redes sociales. Las comunicaciones por correo electrónico en el ámbito académico, especialmente aquellas relacionadas con exámenes, calificaciones y trabajos, pueden dar lugar a situaciones tan incómodas como hilarantes. En ocasiones, esos intercambios se convierten en verdaderas joyas virales por el tono inesperado o por las respuestas contundentes.

Un ejemplo reciente que ha dado mucho que hablar fue compartido en X por la usuaria Ana Romero (@Anxrroz). Ana recuperó y publicó un correo que envió hace tres años a una profesora para consultar una nota de examen, acompañado de la respuesta que recibió. El tono directo y lapidario del mensaje de la docente convirtió el intercambio en uno de los más comentados en la plataforma.

En su mensaje original, Ana escribía de forma educada y formal: "Buenos días, soy Ana Romero, alumna de su clase de Contabilidad de primer año de ADE y Derecho (línea 2, grupo de EPD 21). He tenido un problema con la nota que subió del parcial realizado el 21 de marzo."

A continuación, explicaba el motivo de su consulta: "La nota me aparece como ‘no presentado’, pero yo sí acudí a ese examen. Le agradecería si pudiera confirmarme si tiene mi examen o si ocurrió algún problema con su entrega. Un saludo y muchas gracias."

La respuesta de la profesora, identificada como Esther, no se hizo esperar y fue tan clara como demoledora: "Buenas tardes, Ana. La nota no ha variado, ni figura como no presentada. La confusión puede deberse a que su nota es 0. Un saludo."

Ese escueto pero contundente mensaje fue suficiente para desatar una avalancha de reacciones en redes. El tuit original superó los 2 millones de visualizaciones, acumuló más de 87.000 ‘me gusta’ y fue compartido en más de 2.000 ocasiones, convirtiéndose en uno de los posts más virales del momento.

Más allá del impacto inicial, Ana aprovechó otro tuit para contextualizar la situación con un toque de humor autocrítico: confesó que no impugnó la nota y que, de hecho, abandonó la carrera ese mismo día, lo que relativiza la importancia del episodio. La sinceridad con la que narra su experiencia ha sido celebrada por muchos, aunque no han faltado las críticas por haber hecho pública la situación.

A las acusaciones de haber compartido un suspenso como si fuese algo gracioso, Ana respondió con ironía: "Nada, si al parecer nadie nunca ha ido a un examen sin tener puta idea para ver si sonaba la flauta jajaja."

Entre correos fallidos, respuestas inesperadas y suspensos inesperados, hay todo un universo de historias que siguen demostrando que, en la universidad, también hay espacio para el humor.