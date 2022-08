El grafiti más viral sobre Jesús que ha dado la vuelta a las redes

Más información Un artista callejero francés pinta increíbles grafitis en 3D que parecen imposibles

Muy pocas veces se para una persona para admirar algo que hay en la calle. La gente suele ir a su bola, ya sea para dar una vuelta o ir a trabajar, no se llegan a fijar en las cosas tan maravillosas que hay fuera.

Una de esas cosas que la gente ya no ve tanto (quizá por su mala fama o porque ya estamos acostumbrados) son los grafitis. Es una de las primeras formas de expresión de arte urbano que guarda algunos secretos, como dibujos muy trabajados o collages increíbles. De esto último sabe muy bien la historiadora y arqueóloga @empeletada, quien ha encontrado a su nueva deidad.

El graffiti es tan llamativo, que @empeltada no pudo evitar hacerle una foto y subirlo a Twitter. La imagen cuenta con una cifra cercana a los 17.000 'me gusta' en tan solo un día y ha conseguido atraer las miradas de muchos nuevos usuarios que seguramente pasen a ser adeptos.

La imagen en cuestión no es más que Jesucristo sosteniendo un perrito. Sin embargo, la cara no es de Jesús, si no que se trata del actor Keanu Reeves (muy querido por su forma de vida exenta de lujos y su gran cercanía con los fans). Incluso la propia @empeltada afirma haber encontrado con la creencia adecuada. "Y de repente, encuentras una religión que sí te representa", escribe en el tuit.

Como si de una religión se tratara, muchos comentarios muestran las buenas obras que ha ido realizando el actor durante toda su vida.

Por ejemplo, Keanu, al igual que Jesús, también sabe transformar el agua en vino.

Además, posee bastantes estampitas de bolsillo para poder dar buena suerte.

En el post, ya se comenta sobre el nombre que recibirían los futuros devotos al dios Keanu.

Bromas aparte, Keanu ha conseguido algo que ningún otro actor famoso ha hecho: Vivir una vida exenta de cualquier lujo. Todo ello, lo ha llevado a ser una persona muy querida por todos.

