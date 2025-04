Un chico se quedó atrapado en el ascensor por el apagón mientras bajaba la basura y lo cuenta en TikTok

El apagón masivo que afectó a gran parte de la península ibérica el 28 de abril no solo fue noticia por la magnitud del corte eléctrico, sino también por las numerosas historias personales que se volvieron virales: personas reunidas en la calle, ayudándose unos a otros, atrapadas en trenes y estaciones, y aquellos que se encontraban en ascensores cuando se fue la luz.

Uno de los casos más comentados fue el de Rosito (@rositooooooo), un tiktoker que, además de quedar atrapado en un ascensor, le ocurrió mientras intentaba bajar una bolsa de basura.

El joven, conocido por su presencia en redes sociales, compartió en TikTok un video en el que relataba cómo su infortunio mientras permanecía atrapado con su bolsa de basura.

"Entonces nada, me quedo aquí encerrado, gente. Pensé que sería algo temporal, que se iría la luz cinco minutos y volvería, pero me dijeron amigos de Madrid que ahí también se fue", explicó el tiktoker.

"¿Oye, mi gente, qué es esto de que justo voy a tirar la basura y se va la luz? O sea, esto no se abre, ¿eh? Y aquí estoy con mi basura, ¡let's go!", comentó con humor mientras estaba atrapado en el ascensor.

"Así que bueno, me voy a quedar aquí un día seguramente. No sé, voy a hacer un videoblog aquí dentro, porque no sé qué hacer, gente", reflexionó mientras buscaba maneras de entretenerse.

"Nada, ¡empujar! Esto no va", dijo mientras intentaba abrir las puertas del ascensor a mano. "Esto es culpa del Gobierno...", bromeó al final.

Aunque intentó, sin éxito, abrir las puertas del ascensor, Rosito aprovechó la situación para mantener su buen ánimo y divertir a sus seguidores, culpando en tono jocoso al gobierno por el apagón que lo dejó varado con una bolsa de basura en un espacio reducido.

El video se viralizó rápidamente, acumulando millones de visitas en pocas horas, y generó una avalancha de comentarios y memes sobre su peculiar situación. Muchos usuarios destacaron la capacidad de Rosito para mantener el humor a pesar de estar atrapado en el ascensor con una compañía poco agradable: su bolsa de basura.

El video de Rosito se suma a una serie de incidentes similares durante el apagón, en los que varias personas quedaron atrapadas en ascensores. Uno de los casos más mediáticos fue el de una anciana de 88 años en Girona, que pasó más de una hora atrapada en un ascensor mientras bajaba la basura con su perro. Aunque menos gracioso, este incidente refleja el caos provocado por el corte de electricidad en muchos edificios.

Con más de 526 llamadas de emergencia relacionadas con ascensores atascados y otros problemas provocados por el apagón, la experiencia de Rosito se ha convertido en la más comentada y vista en TikTok.