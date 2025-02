La limpieza de armario más viral de TikTok: "Estoy flipando con lo hortera que eres"

Las limpiezas de armario suelen ser momentos de redescubrimiento, pero en el caso que hoy nos ocupa se ha convertido en todo un fenómeno viral. Un TikTok en el que una joven se encarga de seleccionar las prendas de su amiga con un estilo mordaz ha generado millones de visualizaciones y un aluvión de comentarios en redes sociales.

En el vídeo, la protagonista comienza sacando diferentes prendas del armario con evidente incredulidad. Un jersey con brillantes y un kimono son algunos de los primeros objetivos de su escrutinio. Al encontrarse con el kimono, bromea sin filtro: "Ah, que ahora eres masajista. ¿Esto qué es? Júrame que lo quieres. Si lo quieres, me voy ya. Estoy harta de estas tonterías". La dueña del armario, lejos de molestarse, no para de reír.

El punto álgido llega cuando aparece un vestido de cuadros amarillos y blancos. La reacción es inmediata: "¿En serio? Estoy flipando con lo hortera que eres". La sentencia no tarda en llegar: "Todo esto tíralo, ni lo vendas en Vinted porque da lache". A medida que sigue sacando ropa, el tono se mantiene: "¿Quién te va a comprar esto en Vinted? De verdad, esto es muy duro. Yo no me creo que todo esto sea tuyo, no me lo creo".

Las reacciones en los comentarios han sido variadas. Algunos usuarios han encontrado la situación genuinamente divertida, alabando la química entre ambas amigas y el desparpajo con el que se expresan. Otros, sin embargo, se han interesado por las prendas, preguntando si realmente estarían a la venta en plataformas de segunda mano como Vinted. Sea como sea, el vídeo ha demostrado que, en el mundo digital, hasta una limpieza de armario puede convertirse en un espectáculo de humor y en una inesperada oportunidad de negocio.