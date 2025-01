Una pareja de voluntarios que se conocieron en la DANA se casan en un polideportivo e invitan a los vecinos afectados

La tremenda catástrofe humana y material de las inundaciones de la DANA del pasado 29 de octubre causaron una gran conmoción a la sociedad española. La región más afectada por la gota fría fue la Comunidad Valenciana, concentrándose en este territorio la mayor parte de víctimas mortales.

Sin embargo, las imágenes de la tragedia dieron paso a las de la esperanza y solidaridad con miles de voluntarios que se desplazaron a las localidades afectadas para ayudar con lo que tuvieran a mano.

Así, en medio del caos y las labores de limpieza, Luna y Miguel, dos de estos voluntarios, se conocieron y enamoraron. Ahora, tres meses después de las inundaciones, han protagonizado una emotiva historia de amor.

Los protagonistas de este romance se casaron el 31 de diciembre en la piscina cubierta del polideportivo de Sedaví, municipio donde ayudaron, y rodeados de vecinos afectados y otros voluntarios.

La pareja ha sellado así su historia de amor, tal y como ha publicado ella (lunaamoon2301) en sus redes sociales: "Da igual el lugar, el coste y el precio de todo. Esto ha sido lo más bonito que he tenido nunca".

"No quiero dedicarme a responder comentarios sobre por qué hemos corrido tanto para casarnos, las explicaciones no se la tenemos que dar a nadie más que a nosotros mismos", ha escrito Luna en uno de sus vídeos.

"Yo lo amo, él me ama, nos entendemos perfectamente en muchos ámbitos y en otros no porque está claro que somos seres humanos. No somos perfectos pero nos aceptamos así con nuestras virtudes y nuestros errores", explicó, añadiendo que "la boda solamente es una celebración del amor que se tienen en conjunto dos personas".