¿Qué es Hakuna, el grupo musical que está triunfando en TikTok?

Durante muchos años, hemos tenido como referentes en la música religiosa a Flos Mariae que, desgraciadamente, anunció su disolución hace un año; pero no todo va a ser malo, porque de esa separación nacieron Marias Pop y 4HBD. Pero no queremos desviarnos del tema: igual que para los traperos, Duki es su máximo exponente, para los creyentes ha llegado un nuevo grupo estrella: Hakuna.

Se definen como un grupo de cristianos que siguen a Cristo compartiendo un estilo de vida en el que aprenden a vivir arrodillados ante el prójimo, la vida y el mundo. Este grupo músical, que poco tiene que ver con la canción de 'El Rey León', ha adaptado la religión al siglo XXI a través de la música y las redes.

Estamos seguros de que, si has entrado a TikTok estos días, habrás visto muchos, muchísimos videos de gente cantando "Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritando dónde estás cuando me haces falta". Hay que reconocer que pegadiza es un rato, y muchos no pueden quitarse la letra y la melodía de la cabeza. Por cierto, la canción se llama 'Huracán'.

Este fenómeno ha generado una enorme división entre los usuarios de Internet. Por un lado, están aquellos que, como bien hemos dicho, no pueden quitarse la canción de la cabeza (sean ateos o crisitanos), pero también están aquellos que prefieren otros estilos musicales y que están saturados que todo su 'Para ti' sea sobre Hakuna, y responden con humor. La verdad es que el algoritmo de TikTok es muy curioso, no vamos a mentir.

Si hablamos de cifras, este grupo tiene casi 108.000 oyentes mensuales en Spotify y 'Huracán' se ha colado en las listas de canciones más virales de España. Canciones como 'Me sobrepasa', 'Sencillamente' o 'Un segundo' son las más escuchadas. Veremos cómo evoluciona este fenómeno, y si solo es flor de un día.