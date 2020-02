Los aficionados a la cultura coreana temblaban hace unos días con las enigmáticas y alarmantes palabras de Ahn Jae Hyun después de San Valentín. En su cuenta de Instagram ponía el simple mensaje de “Por favor, olvidadme”, dirigido no se sabe bien si a sus millones de seguidores o a las personas que le han hecho daño en los últimos tiempos.

El post ha sido borrado de esa red social, después de que Hyun se dirigiese a un fan pidiéndole que respetara su decisión. Un comunicado de su agencia, HB Entertainment, explica que ellos no tienen “nada que decir sobre los contenidos que sube a redes sociales”, añadiendo que el actor es reacio a hablar sobre su vida privada. “Tendremos que comprobar sus nuevas publicaciones para saber qué es lo que hace”, concluye la nota.

Los problemas para Hyun llegaron el verano pasado, cuando anunció su divorcio de Goo Hye Sun. La también actriz comenzó entonces a airear trapos sucios de la relación, como supuestos abusos verbales y acusaciones de que la llamaba “gorda”. Quizá por eso muchos comentarios han visto en una de sus últimas publicaciones en IG un sutil ataque a su ex: la foto de su rostro con el texto de “Dios mío, ¡estoy perdiendo peso!”.

La imagen personal, tan importante para los que se dedican al mundo del espectáculo, fue también motivo de polémica para Ahn Jae Hyun hace unos días a través de la misma red social. Lleva un tiempo recibiendo críticas por su aspecto descuidado en apariciones públicas, una actitud muy reprochada últimamente en este sector del entretenimiento. El actor subía una foto relajándose en una piscina, y los fans le acribillaron a mensajes notando su aumento de peso.

La imagen en cuestión sí sigue publicada pese a las reacciones negativas, algo por lo que otros artistas han confesado sentirse muy afectados. Y otra instantánea que también causaba polémica era la de su gato Anju: Goo Hye Sun reclama desde hace meses que se lo devuelva, ya que según ella el actor no se hace cargo del animal.

Hyun no ha anunciado todavía cuáles serán sus próximos proyectos profesionales: acaba de terminar los rodajes de la exitosa serie ‘Love with Flaws’, y por ahora sus publicaciones en redes sociales son bastante tristonas, como la letra de una canción de Justin Bieber. Esperemos que la cosa no vaya a más y, por una vez, la fortuna le sonría pronto.